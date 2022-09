WhatsApp: ¿cómo saber si leyeron tu mensaje, aunque hayan desactivado el doble check azul?

Descubrir si tus contactos leyeron tu mensaje de WhatsApp es muy sencillo, simplemente debes verificar que haya aparecido el doble check azul. Sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea posee una opción que permite desactivar esa confirmación de lectura. ¿Qué debes hacer en estos casos?

Aunque no lo creas, existe un truco que brinda la posibilidad de averiguar si tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona con la que te comuniques por WhatsApp ya revisó tus mensajes. No importa que esa persona haya desactivado el doble check azul. Aquí te vamos a enseñar.

A diferencia de otras soluciones que circulan por la internet y que suelen pedirte instalar aplicaciones desconocidas en tu smartphone, en esta no necesitas descargar ningún software extraño. Asimismo, es bueno detallar que funciona en cualquier tipo de teléfono, no solo en los iOS, sino también en Android.

¿Cómo saber si vieron tus mensajes de WhatsApp?

1. En grupos de WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp que envían un mensaje a cualquier grupo pueden descubrir qué integrantes de la conversación ya leyeron lo que mandaron, no importa que no sean administradores. Para eso, solo mantén pulsado el chat y presiona el botón ‘info’ de la parte superior.

Aparecerán los integrantes del grupo divididos en dos listas. En la primera, llamada ‘Leído por’, verás a quienes ya vieron tu mensaje, mientras que en la segunda, ’Entregado a’, estará conformada por todos aquellos que recibieron el chat, pero no lo han visto todavía.

2. En chats personales

Averiguar si leyeron tus mensajes en un chat personal es más complicado, pero no imposible. Según Xataka, solo debes enviar una nota de voz junto a tu mensaje. Luego de unas horas y si no hay respuesta, deberás mantener presionado el audio y seleccionar la opción “info”. Ahí verás si lo vio o no, no importa que tenga desactivado el doble check azul.