Google Drive: ¿cómo transferir la propiedad de un archivo a otra cuenta para liberar espacio?

Google Drive es el servicio en la nube en el que los usuarios pueden guardar sus archivos. Sin embargo, aunque ofrece un espacio de almacenamiento sin costo alguno, lo cierto es que tiene varios planes de pago para incrementar la capacidad, por lo que la compañía procura no hacer tan evidentes los métodos alternativos para pasar carpetas o elementos de una cuenta a otra. Esto último con la finalidad de prevenir que una misma persona se cree infinidad de ‘almacenes digitales’.

Es importante que sepas que no es imposible transferir los archivos de tu cuenta hacia otra, para que seas capaz de eliminarlos de tu nube sin temor a que desaparezcan. A continuación, te enseñaremos a lograrlo; y no, no tiene nada que ver con la simple opción de ‘compartir’ que solo se limita a brindar accesos a terceros.

PUEDES VER: Panasonic cierra definitivamente su fábrica de pilas en el Perú tras 56 años de actividad

¿Cómo pasar archivos entre cuentas?

Google Drive tiene una herramienta para pasar archivos a una cuenta secundaria en pocos minutos. Para ello, debes crear una carpeta con los archivos a transferir. Después, comparte la carpeta con la cuenta secundaria y bríndale el permiso de ‘editor’.

Una vez otorgues el acceso, haz clic derecho en la carpeta y toca en ‘transferir la propiedad’. Con ello, la segunda cuenta recibirá una invitación para que pase a ser el propietario de la carpeta compartida. En caso de aceptar, el elemento se trasladará automáticamente a su unidad de Drive y desaparecerá del apartado de Elementos compartidos.