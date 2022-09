Windows: ¿cómo saber si tu PC o laptop presenta problemas con la memoria RAM?

Aunque no es tan frecuente, suele pasar que la memoria RAM de una PC genera problemas y verificar que ese dispositivo es el responsable de las fallas no es un proceso tan intuitivo como parece. Y en caso de que presentes una incidencia que no desaparece, aunque recurras a diversos métodos, en esta nota te enseñaremos a comprobar qué elementos de tu equipo ralentizan el desempeño del componente en cuestión.

La RAM almacena temporalmente la información de los programas que utilizas en tiempo real. Además, sus siglas significan, si se traduce al español, memoria de acceso aleatorio.

Asimismo, esta se diferencia de las demás por su gran velocidad de funcionamiento y volatilidad, ya que se limpia totalmente cuando apagas el ordenador. También gestiona el desempeño de la computadora y mientras más capacidad tenga, mejor será el rendimiento que ofrezca porque podrá supervisar más contenido.

¿Cómo saber si la RAM tiene problemas?

Entre los indicadores de que tu componente no funciona como debería, seguramente encontrarás cosas como:

Al prender tu PC, escucharás pitidos.

La computadora funciona muy lento.

Tu equipo falla aunque no tenga problemas de software.

En la información de tu ordenador no podrás ver toda la RAM que realmente tienes.

Diagnóstico de la memoria RAM

Para hacer una verificación de la RAM, sigue estos pasos: