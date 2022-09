¿Cómo crear aplicaciones en tu USB para que puedas utilizarlas desde cualquier PC o laptop?

Crear aplicaciones portables desde un USB, que no requieren instalación alguna en una PC para ser ejecutadas, es una opción a la que muchos no le saben sacar provecho. Más de un usuario ha utilizado en algún momento una computadora que no le pertenece y ahí el intentar poner en marcha un programa en específico —que no se tiene a disposición— puede llevar un considerable tiempo para su descarga.

También puede ser que dicha app necesite que uno se registre con una cuenta para recién usarla, pero muchos optan por no llevar a cabo este proceso porque no desean que el acceso se active en un equipo ajeno.

En ese sentido, para solucionar cualquier situación adversa, es recomendable incorporar programas en modo portable en tu USB, a fin de que las puedas emplear cuando quieras.

Para lograrlo necesitas descargar el software PortableApps desde la página web del desarrollador. Tras ello, notarás el botón Download from PortableApps.com, haz clic y, cuando se baje, conecta tu USB a la PC.

Después de instalarlo, sigue los pasos que aparecen hasta que aprecies la opción Portable – Instalar en un dispositivo portable, la misma que debes marcar. Finalmente, elige tu pendrive y toca en Instalar, para que puedas utilizarlo con normalidad.

¿Cómo usar PortableApps?

Al ejecutarse emergerá un listado con los programas que son aptos para instalarse en el dispositivo seleccionado. Selecciona aquellos que necesites con prioridad —no conviene tener varios porque ralentizan su funcionamiento— y luego pulsa en Siguiente.

Así se descargarán de forma individual los elementos escogidos y, al concluirse, se iniciará el proceso de instalación en tu USB. Cuando culmine todo, podrás ver en la interfaz de PortableApps las categorías de las descargas.

Para utilizar las apps instaladas, deberás pulsar en la opción Start.exe. De ese modo se arrancará el software y desde su menú accederás al programa que requieras usar.