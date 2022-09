¿Cómo saber si entraron a tu WhatsApp o Facebook en una computadora o teléfono desconocido?

Pese a que WhatsApp y Facebook cuentan con fuertes medidas de seguridad para que desconocidos no puedan ingresar a tu cuenta, en ocasiones los cibercriminales (u otra persona que logró adivinar tu contraseña) consiguen revisar tu información personal y conversaciones desde dispositivos que no te pertenecen. ¿Existe alguna manera de saber si has sido hackeado? Aquí te diremos.

Hace algunos meses, los desarrolladores de WhatsApp lanzaron el modo multidispositivo, una función que permite abrir tu cuenta en otros equipos (PC, laptops y tablets), sin la necesidad de que tu celular esté encendido o con internet. Asimismo, ya no es necesario que escanees el código QR cada vez que abras WhatsApp Web, pues solo es necesario hacerlo una vez.

El problema con esta nueva función de WhatsApp es que basta que alguien agarre tu smartphone sin permiso para que pueda ingresar a tu cuenta luego de escanear el código en una computadora o tablet que no te pertenece. Es decir, esa persona podrá ver tus mensajes en tiempo real, ya que el ‘modo multidispositivo’ sincroniza los chats en todos los equipos.

Por suerte, existe un mecanismo que permite a los usuarios descubrir si alguien inició sesión en un dispositivo extraño. Solo tienes que seguir estos pasos:

Entra a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha.

Aparecerá una lista de opciones, deberás escoger ‘dispositivos vinculados’.

Te saldrá una lista de equipos en los que tu cuenta está abierta

Si ves un dispositivo desconocido, solo debes pulsar cerrar sesión.

¿Cómo saber si entraron a tu Facebook?

Al igual que WhatsApp, Facebook cuenta con una opción que revela a los usuarios desde qué dispositivos entraron a su cuenta. Esta herramienta es gratuita y no es necesario que descargues aplicaciones extrañas en tu teléfono, computadora o tablet, solo sigue las siguientes indicaciones: