¿Cómo apagar la conectividad 5G de tu teléfono y qué beneficio puede otorgarte?

Si tienes un teléfono compatible con redes móviles 5G, podrás experimentar una elevada velocidad de descarga y de subida, a comparación de dispositivos que solo alcanzan el 4G o versiones inferiores. Sin embargo, aunque es una conectividad que se puede encontrar en equipos de gama alta y media modernos, también evidencian un mayor consumo de batería.

En otras palabras, los smartphones con procesadores compatibles con redes 5G llegan a consumir más energía y es una tendencia que se aprecia con mayor intensidad en celulares de bajo costo, por la propia capacidad de sus componentes.

Se sabe que los teléfonos Android gastan más batería cuando se conectan a redes móviles 5G. Sin embargo, para evitar el desgaste innecesario de la autonomía, puedes recurrir a un método simple para apagar el 5G, por lo que tu acceso a internet le demandará al equipo menos esfuerzo.

La ruta que debes seguir en tu teléfono Android es el siguiente.

Ve a los ajustes

Ingresa a Internet y redes

Pulsa en Red móvil

Haz clic en Tipo de red preferida

Selecciona en 4G para efectuar el cambio.

Adicionalmente, es importante que verifiques si en tu área hay antenas compatibles con 5G. Si no hay ninguna, entonces es recomendable que optes por una conectividad 4G como predeterminada, porque no servirá tener una superior en tu teléfono si no tiene a dónde conectarse