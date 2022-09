WhatsApp: así podrás saber quién te ha agregado sin tener que instalar ninguna app extraña

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, solo una pequeña cantidad de usuarios sabe todas las opciones secretas y trucos que posee. Una de las funciones más interesantes permite que los usuarios, sean Android o iOS, puedan conocer qué amigos, familiares o compañeros de trabajo te tienen agregados y quienes no.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones en Play Store que prometen darte funciones adicionales de WhatsApp. Aunque parezcan muy tentadoras, no es recomendable utilizarlas, ya que muchas son falsas y solo buscan que las descargues para infectar tu smartphone Android con algún malware y luego robar toda tu información.

Según Xataka, un portal especializado en tecnología, para saber qué contactos te tienen agregado en WhatsApp no necesitas instalar ninguna aplicación extraña en tu teléfono, que puede ser Android o iPhone. Para obtener esta información, solo tendrás que actualizar la app de mensajería y seguir los pasos que vamos a detallarte a continuación:

¿Cómo saber quién te tiene en WhatsApp?

Ingresa a la agenda de tu teléfono y asegúrate de haber agregado el número de esa persona

Entra a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha.

Selecciona la opción Nueva Difusión .

Aparecerán tus contactos de WhatsApp. Tienes que elegir dos de ellos

El primero debe ser tu mejor amigo (o alguien que sabes que si te tiene agregado) y el segundo tiene que ser la otra persona.

Se abrirá un chat llamado nueva difusión, donde tendrás que enviar cualquier mensaje.

Luego de enviar el mensaje, tendrás que esperar un tiempo prudencial para que las otras personas lo lean. Una vez que eso haya pasado, entra al chat y mantén pulsado lo que enviaste. En la parte superior saldrá la opción ‘info’, tienes que presionarla.

Si el nombre de la persona aparece, entonces le llegó la nueva difusión, es decir, te tiene agregado entre sus contactos. Si no aparece en la lista, eso quiere decir que no le llegó el mensaje, porque no te tiene en su agenda.