WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, por ese motivo, no sorprende que en las redes sociales suelan aparecer supuestos ‘trucos’ que permiten tener funciones adicionales. Por ejemplo, hay muchos métodos para saber qué decían los mensajes que fueron eliminados antes de que pudieras verlos; sin embargo, no es seguro usarlos. ¿Por qué? Te lo contamos.

Uno de los requisitos es que los usuarios deben instalar aplicaciones desarrolladas por terceros en sus teléfonos inteligentes. Muchos deciden descargar dichas apps creyendo que son softwares inofensivos; no obstante, la realidad es otra.

WAMR, WhatsRemoved+, Deleted Whats Message, Notification History Log, entre otras, son algunas de las aplicaciones que permiten que los usuarios de WhatsApp conozcan qué decían los mensajes borrados. Aunque son muy populares, no es recomendable bajarlas. ¿Por qué?

Para funcionar correctamente, este tipo de aplicaciones piden ciertos permisos, como tener acceso a tus notificaciones. Una vez que se lo otorgas, pueden almacenar los mensajes de texto, fotos, notas de voz, entre otros archivos, que tus amigos te envían.

Sin embargo, no solo leerá y guardará las notificaciones de WhatsApp, sino también de otras aplicaciones como Facebook Messenger, Instagram, Gmail, incluso SMS con códigos de autentificación que pueden usarse para robar tus cuentas personales.

WhatsApp Plus es una alternativa, pero no debes usarla

Los mods de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros, tienen funciones que la aplicación original no posee. Además de ver mensajes eliminados, permiten descargar estados, ver quién está en línea, etc.

Estas versiones modificadas de WhatsApp se han vuelto muy populares; sin embargo, no es recomendable usarlas por dos motivos: porque pones en riesgo tu información personal y porque podrían banear de forma permanente tu cuenta.

Debido a que no están en Play Store, sino en páginas externas, podrías bajar una versión infectada con un malware que termine robando tus datos personales y las contraseñas de tus aplicaciones financieras.

Adicionalmente, WhatsApp ya ha advertido que suspenderá la cuenta de todos los que usen estas versiones no oficiales. Primero, será un baneo temporal (24 horas). En tanto, si sigues usando estas apps, perderás acceso a tu cuenta para siempre.

WhatsApp Web: ¿cómo usar dos cuentas a la vez en una misma laptop o PC?

Muchos usuarios utilizan WhatsApp día a día para comunicarse con amigos y compañeros de trabajo. Es por eso que muchos de ellos tienen dos cuentas; sin embargo, no saben cómo tener ambas sesiones abiertas en simultáneo y en una misma PC.

Si tienes este inconveniente, te enseñamos cómo funciona este sencillo truco. A diferencia de lo que sucede en un teléfono móvil, donde estamos limitados a abrir una sola cuenta, en una computadora es posible acceder a dos cuentas simultáneamente si utilizamos un truco, aunque aplicarlo requiere de una serie de pasos.