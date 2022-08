Averiguar el nombre o apodo que te pusieron tus amigos en la agenda de su teléfono es algo difícil de saber, pero no imposible. Aunque no lo creas, hay un truco de WhatsApp que te permite conocer esta información y lo mejor es que no tienes que descargar ninguna aplicación extraña en tu smartphone. ¿Cómo se logra? Aquí te vamos a enseñar.

En la actualidad, existen diferentes apps desarrolladas por terceros que brindan la posibilidad de descubrir el nombre (o apodo) con el que tus contactos te guardaron en su teléfono, sea Android o iPhone. Uno de los softwares más populares es Getcontact; sin embargo, no es recomendable usarlo.

Hace unos meses, Kasperky publicó un artículo en el que habla sobre los peligros de instalar esta aplicación en tu celular. Entre los principales se encuentra que va a tener acceso a tu información personal, no solo a tu lista de contactos, si no también a tus fotos, direcciones IP, entre otros datos.

“Está claro que tienes que pagar un precio para obtener todas estas ventajas: la app puede acceder a tus contactos, quiere todos los nombres y números que tengas”, indica Kaspersky. “Cuando aceptas los términos, no solo transfieres tus datos personales a la aplicación, sino también los de tus compañeros y amigos”, añade.

¿Cómo saber el nombre que te pusieron tus amigos, gracias a WhatsApp?

WhatsApp tiene varias funciones interesantes, una de ellas permite que los usuarios averigüen cómo los guardaron sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas de su lista de contactos. Este método funciona en Android e iOS y no requiere que descargues programas extraños. Solo sigue estos pasos: