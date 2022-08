Word: el truco para recuperar archivos que no guardaste a tiempo porque se cerró el programa

Son muchos los usuarios de Word quienes, en alguna ocasión, perdieron todos los avances de un trabajo por no guardar a tiempo su documento. Sin embargo, para contrarrestar las situaciones en las que la PC se apaga o el programa se cierra repentinamente y se desaparecen los progresos que uno ha hecho, ahora el software de Microsoft dispone de una serie de métodos para que recuperes tu archivo en el caso de que no realizaste una copia del mismo.

Sin embargo, es necesario precisar que no son procesos con resultados garantizados y es recomendable que pruebes todas las alternativas que te compartiremos. En ese sentido, a continuación, te enseñamos a recuperar un documento no guardado en Word.

Buscar archivos de copia de seguridad

En ocasiones, Word conserva una versión de seguridad de un archivo para casos de emergencia. Si llega a ser el tuyo, entonces dirígete a la carpeta en la que se guardó tu documento más recientemente. Tras ello, busca un elemento que finalice con las abreviaturas “.wbk” o “WBK”, ya que estará asociado a la copia de respaldo en cuestión.

Usa la recuperación de documentos no guardados

Crea un documento en Word. Presiona en el apartado Archivo. Pulsa en Información y después en Historial de versiones. Busca el elemento que te falta y ábrelo. Una vez abierto, haz clic nuevamente en Archivo y luego en Guardar como. Y listo, busca una ubicación segura y consérvalo allí.

En caso de no funcionar, puedes probar otro método alternativo. En esta situación, sigue la ruta de Archivo, Información, Administrar documento y Recuperar documentos no guardados. Allí apreciarás los nombres de los elementos que no se guardaron correctamente. Si encuentras el que rastreas, solo debes darle clic y se restaurará.