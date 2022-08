WhatsApp: así podrás crear y enviar graciosos audios con la voz del youtuber Luisito Comunica

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, es uno de los youtubers más famosos del mundo gracias a sus divertidos videos que tienen millones de reproducciones en la plataforma. Tanta es la popularidad de este creador de contenidos que, en redes sociales, se acaba de viralizar un truco que permite enviar audios de WhatsApp con su característico tono de voz. ¿Cómo es eso posible? Aquí te contamos.

Quizás no lo sepas, pero existe una plataforma llamada Fakeyou que utiliza inteligencia artificial para recrear las voces de diversos personajes. No solo ficticios como Bob Esponja, el maestro Yoda de “Star Wars”, Eric Cartman de “South Park” o los miembros de “Los Simpson”, sino también de personas reales. Además de Luisito Comunica, en el catálogo se encuentran el relator argentino Mariano Closs, el youtuber Auronplay, etc.

A diferencia de otras herramientas para crear voces artificiales, Fakeyou no necesita que lo instales en tu equipo, los únicos requisitos es que poseas un navegador como Google Chrome, Brave o Mozilla Firefox y conexión a internet, ya sea por datos móviles o wifi. Es decir, puedes visitar la plataforma desde cualquier dispositivo: celular, tablet, PC de escritorio o una laptop. Utilizarla es muy fácil, aquí te dejamos los pasos:

¿Cómo crear audios con la voz de Luisito Comunica para enviarlos por WhatsApp?

Abre tu navegador favorito y en la barra de direcciones escribe la siguiente dirección: www.fakeyou.com Aunque puedes registrarte en Fakeyou, no es necesario hacerlo, puedes usarla libremente Para empezar, elige el idioma (Español) y la voz del personaje. En este caso, Luisito Comunica Luego, escribe el mensaje que deseas volver audio Cuando lo tengas listo, pulsa el botón “hablar” y espera unos segundos Fakeyou mostrará el resultado, el cual podrás reproducir o descargar en tu dispositivo

Eso sería todo. Ahora, simplemente, ingresa a cualquier conversación de WhatsApp, sea privada o grupal, y envía el audio que acabas de descargar. Tus amigos recibirán la nota de voz y se sorprenderán al escuchar a este famoso youtuber mexicano.