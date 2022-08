¿Windows Live Messenger en 2022? Crean emulador para nostálgicos, pero no es recomendable usarlo

Antes de la llegada de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, entre otras aplicaciones de mensajería instantánea, la plataforma más usada para chatear con tus amigos era Windows Live Messenger, conocida en sus inicios como MSN Messenger. ¿La recuerdas?

Durante los 2000, esta plataforma desarrollada por Microsoft fue muy popular, sobre todo entre los jóvenes, quienes pasaban horas frente a una computadora para hablar con sus amigos, familiares, así como con personas que vivían en otras partes del mundo.

En aquel entonces, era muy común decir la frase ‘pásame tu MSN’, que significaba que tenías que dar tu correo electrónico de Hotmail a la otra persona para que pueda agregarte y así chatear a través de la aplicación cuando ambos estén conectados.

Si llegaste a utilizar Windows Live Messenger, seguro recuerdas el famoso ‘tukutin’, un sonido que te indicaba que alguien te había enviado un mensaje. De igual manera, había zumbidos, una función para molestar a quienes no te hacían caso o tardaban en contestar.

Aunque esta plataforma de mensajería fue muy popular, con la llegada de Facebook y otras redes sociales, comenzó a perder popularidad. Por ese motivo, Microsoft decidió cerrarla para siempre en 2013, lo que entristeció a miles de usuarios que todavía la usaban.

¿Se puede tener Windows Live Messenger en 2022?

Según Genbeta, un portal especializado en tecnología, existe una app para computadoras que permite volver a usar Windows Live Messenger en pleno 2022; sin embargo, hay un problema, y es que no podrás usar tu cuenta de Hotmail vieja, si no deberás crearte una nueva.

Es decir, todos los contactos que tenías en tu cuenta se habrán perdido, ya que tu lista de amigos saldrá vacía. Si deseas chatear con alguien, esa otra persona también deberá instalar este software llamado Escargot que cuenta con su página oficial.

Una vez instalado el programa, podrás iniciar sesión con tu nuevo correo electrónico (usuario@escargot.chat). Cuando ya esté operativo, podrás chatear con tus amigos que deberán haber seguido los mismos pasos que tú.

¿Es recomendable utilizar este emulador de Windows Live Messenger?

Según detalla Pacoweb, un famoso especialista en ciberseguridad, no es buena idea utilizar este emulador de Windows Live Messenger. En primer lugar, porque no es una aplicación oficial, si no un servidor privado, así que no sabes a dónde irán tus archivos enviados.

De igual manera, el experto señaló que esta aplicación utiliza Flash, un programa creado por Adobe que fue muy popular en su momento; sin embargo, actualmente está abandonado y obsoleto, por lo que muchos hackers lo usan para ocultar software malicioso.