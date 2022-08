WhatsApp: ¿cómo comprobar si alguien te ha bloqueado de la app sin tener que preguntárselo?

Desde su lanzamiento, los desarrolladores de WhatsApp incluyeron una opción que permite bloquear a los usuarios de forma rápida y sencilla. Gracias a esta función, esa persona no podrá ponerse en contacto con nosotros; es decir, ya no recibiremos sus mensajes de texto, fotografías, videos, notas de voz, etc.

En la actualidad, la forma más rápida de descubrir si alguien te ha bloqueado de WhatsApp es hablar con esa persona; sin embargo, la mayoría de usuarios prefiere no hacerlo. Si sospechas que alguien te bloqueó, pero te da vergüenza preguntárselo, te gustará saber que existen varias alternativas para comprobarlo.

¿Cómo averiguar si alguien te bloqueó de WhatsApp?

1. No puedes ver su foto de perfil

Cuando una persona te bloquea de WhatsApp ya no podrás ver su foto de perfil. Sin embargo, eso no quiere decir que todos tus contactos sin esta fotografía te han bloqueado, puede que alguno haya cambiado su privacidad para no mostrárselo a nadie.

2. No puedes hacerle llamadas de voz

Si intentas llamar a un amigo a través de WhatsApp, pero no se puede realizar la llamada, es muy probable que esa persona te haya bloqueado de la aplicación. Aunque también puede que se encuentre sin señal o fuera del área de cobertura.

3. No puedes ver su hora de última conexión

Al igual que la foto de perfil, cuando alguien te bloquea de WhatsApp, dejas de ver su hora de última conexión. Vale resaltar que esto no es 100% confiable, ya que ese usuario pudo haber elegido ocultar esta información a todos sus contactos.

4. Es imposible añadirlo a un grupo

El método más eficaz y con el que comprobarás si fuiste bloqueado o no de WhatsApp. Si creas un grupo e intentas añadir a alguien y no puedes, entonces tus sospechas eran ciertas, esa persona decidió bloquearte de la aplicación.

Finalmente, debes saber que es imposible desbloquearte, todas las aplicaciones que supuestamente permiten hacer esto son falsas y lo único que buscan es robar tu cuenta o infectar tu dispositivo con algún malware, así que evita instalarlas.