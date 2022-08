Instagram: así puedes recuperar tu cuenta si te la hackearon y perdiste el acceso

Los ciberdelincuentes son referenciados por millones de personas en el mundo por el robo de cuentas de las redes sociales más importantes, como es el caso de Instagram. En la mayoría de situaciones, buscan conseguir tus datos de acceso y solicitan una especie de recompensa si te interesa recuperarla. Sin embargo, no debes caer ante ese tipo de chantajes, porque en esta nota te enseñaremos a obtener de vuelta tu cuenta con unos métodos sencillos.

Si has hecho el intento de iniciar sesión y notas que no se te permite hacerlo, ya que al introducir tus datos de usuario emerge el mensaje ‘Tu contraseña no es correcta. Vuelve a comprobarla’, no debes desesperarte o asustarte.

Como tal, si un desconocido logró descifrar tu contraseña y la ha modificado, es parecido a que tú mismo hubieras olvidado tu información de acceso. Así, debes recurrir a tu correo electrónico asociado a la aplicación.

Para recuperar tu cuenta, pulsa en ‘¿Has olvidado tu contraseña?’, y surgirá un menú que te preguntará por tu correo electrónico, nombre de cuenta o número de teléfono. De ese modo, la app enviará un mail de recuperación en la cual deberás pulsar en el recuadro ‘Entrar como’ y tu usuario. Tras ello, serás capaz de establecer una nueva contraseña segura.

¿Qué pasa si cambiaron el correo electrónico?

El peor caso de hackeo se da cuando se han cambiado los datos del correo electrónico vinculado, por lo que te quitan la principal vía de recuperación. Sin embargo, aunque sea una situación adversa, puedes encontrar una solución, la misma que te contaremos a continuación.

Es importante mencionarte que debes estar atento a tu correo electrónico, ya que cuando se realiza un cambio en dichos datos, la app manda una alerta a la dirección antigua y la nueva. Probablemente seas capaz de deshacer el cambio si los cancelas desde el último mensaje.

Además, para que no caigas en un doble hackeo de phishing, el correo debe estar remitido por “security@email.instagram.com” y de no ser el caso puede que se trate de un impostor.

Dicho mensaje de aviso te ayudará a revertir las alteraciones con un formulario cuya URL comienza por “https://instagram.com/accounts/disavow/”.

Adicionalmente, para confirmar que te pertenece la cuenta, se te dispone la opción de solicitar un enlace de acceso a tu dirección de correo electrónico o número de teléfono, lo cual puedes hacer de esta forma:

Desde la pantalla de inicio de sesión, toca ‘ Obtén ayuda’ o ‘ ¿Has olvidado la contraseña?’

Escribe los datos asociados a la cuenta y pulsa en ‘ Siguiente’ .

Elige tu correo electrónico o teléfono y presiona en ‘ Enviar enlace de acceso’ .

Haz clic en las opciones que te brindan y sigue sus indicaciones.

Si en tu cuenta tienes fotos en las que apareces, te pedirán un selfie. Aqui, debes girar la cabeza en varias direcciones para comprobar y confirmar tu identidad.