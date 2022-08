¿Qué hacer cuando mi Smart TV no se conecta a internet?

La mayoría de televisores que las personas tienen en sus hogares ya son Smart TV. Son dispositivos que permiten que los usuarios accedan a Internet, pero no siempre funcionan como se supone que deberían. Probablemente, te ha pasado que las series se detienen o sale un error al abrir la lista de apps, y todo ello puede que responda a varias causas. En esta nota te enseñamos a solucionarlas.

Son muchos los motivos por los que no puedes ingresar a Internet con tu Smart TV, pero los más frecuentes tienen que ver con la conexión al router. Lo primero a hacer es buscar en los ajustes el modelo de televisor que tengas y luego tratar de encontrar la red Wi-Fi para introducir la contraseña.

Si no puedes establecer una conexión a internet, sigue estas indicaciones que te compartimos y que te servirán para resolverlo en cuestión de pocos minutos.

Reinicia el router

Apaga el router con el botón trasero y desenchufa los cables. Una vez hecho esto, espera 30 segundos para encenderlo nuevamente. Además, puedes dejarlo reposar por más tiempo y el efecto será mejor.

Comprueba los cables

Si has conectado tu Smart TV a través de cable, prueba con otro o introduce el mismo en distintos aparatos para comprobar que no tiene nada que ver con el problema. Tal vez no funcione correctamente, por lo que se recomienda que optes por otra toma de red o que lo conectes directamente al router.

Revisa los ajustes de tu televisor

Probablemente, has cambiado la contraseña de la red Wi-Fi a la que estaba enlazado tu Smart TV o solo se ha desvinculado desde los ajustes del dispositivo. En ese caso, podrás acceder a los Ajustes desde un botón y allí deberás buscar “Conectividad o Wi-Fi”. Revisa que todo se encuentra en orden con esta serie de pasos: