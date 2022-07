WhatsApp Web: ¿cómo crear textos con forma de caricaturas para impresionar a tus amigos?

En los últimos días, te hemos comentado cuáles son algunas de las extensiones más útiles que tiene WhatsApp en su versión para ordenador, las cuales no solo mejoran la experiencia de la app en la PC, sino que también permiten dar un estilo más personalizado a las cuentas de la plataforma.

Para buena noticia de los usuarios, WhatsApp Web dispone de otros trucos que no necesitan de extensiones ni de programas adicionales, pues tan solo basta con ingresar a determinadas páginas web que cuentan con algunos elementos bastante atractivos para intercambiar con otras personas.

Si eres de aquellos que les gusta sorprender a sus contactos, existe un método gratuito que da la posibilidad de enviar textos con forma de caricaturas y más personajes en WhatsApp Web, lo cual solo requiere de creatividad y mucha imaginación. Aquí te contamos cómo puedes crearlos fácilmente para enviarlos en tus conversaciones.

Cómo crear textos de caricaturas para enviar en WhatsApp Web:

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp Web desde tu navegador de preferencia y sincronizar tu cuenta desde el celular.

desde tu navegador de preferencia y sincronizar tu cuenta desde el celular. Luego, dirígete al chat del contacto con el que te deseas comunicar o enviar un mensaje.

con el que te deseas comunicar o enviar un mensaje. En una pestaña adicional entra a la página web ORURO777 . Puedes acceder más rápido desde este enlace.

. Puedes acceder más rápido desde este enlace. Ahí, encontrarás diversas “caricaturas ascii” que pueden ser usadas como textos personalizados en las principales redes sociales.

en las principales redes sociales. Finalmente, deberás copiar todo el elemento como si fuera un texto y luego pegarlo en el chat de WhatsApp Web que abriste antes.

de WhatsApp Web que abriste antes. Y listo. Cabe resaltar que, además de caricaturas, hay más opciones para poder “ilustrar” como texto.

¿Por qué no debes descargar nunca GB WhatsApp en tu celular?

En primer lugar, es necesario mencionar que GB WhatsApp es uno de los tantos mods no oficiales que hay de la aplicación de mensajería, lo cuales no están permitidos por Meta debido a que, en comparación con las extensiones de Chrome, estas no cumplen con las condiciones de uso de la plataforma.

En pocas palabras, es considerado como una APK, que en su gran mayoría vulneran el sistema operativo de los celulares. Asimismo, cualquier falla o error que surja a partir de esta versión no será supervisada ni regulada por la compañía, por lo que no habría una solución inmediata ante cierto problema.

Además, el simple hecho de no estar en Google Play ni en App Store significa que GB WhatsApp no ha pasado el estricto proceso de verificación que tienen las plataformas para Android o iOS. En síntesis, no debes descargarlo por que no es oficial y es peligroso, pues puede ocultar un malware que afecte tu dispositivo móvil.

Posible baneo

Otro detalle a tomar en cuenta para nunca bajar GB WhatsApp es que, al ser un APK, pueden suspender temporalmente tu cuenta, y, en caso de ser recurrente a la descarga de estas versiones, lo más probable es que puedas ser baneado para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app que notifica que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, es el mensaje que se puede leer en el blog oficial de la red social.