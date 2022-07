WhatsApp Web: ¿cómo ocultar tus conversaciones para que no te desconcentres en el trabajo?

Con el paso de las semanas, cada vez se van revelando más novedades de WhatsApp, entre las que destacan las funciones copiadas de otras redes sociales, con el fin de complementar la experiencia de los usuarios. Además de las opciones que ofrece la aplicación, existen otros métodos para poder obtener nuevas herramientas antes que todos, aunque la gran mayoría surgen a partir de APK no legales.

Sin embargo, WhatsApp Web dispone de trucos que solo se pueden encontrar en esa versión gracias a extensiones. Una de ellas, que se ha viralizado en los últimos días, permite ocultar las conversaciones en la pantalla principal de la app para computadora.

Lo mejor de este método es que, además de proteger los mensajes para que no queden expuestos en caso no estés presente, te ayuda a no distraerte durante una actividad importante. En esta nota, te explicaremos los pasos que debes realizar para aplicar el truco.

¿Cómo ocultar tus conversaciones de WhatsApp Web?