¿Cómo utilizar Google Maps para probar que no saliste de tu casa?

Google Maps es el servidor de aplicaciones de mapas utilizado por millones de personas en todo el mundo. La app ofrece una serie de funciones de gran utilidad, pero son muchos los usuarios que las desconocen y no le sacan provecho. Por ese motivo, en esta nota te contaremos cómo usar el Historial de Ubicaciones, una de sus polémicas novedades con la que podrás salir de un malentendido.

El historial de ubicaciones es una opción que registra los sitios a los que uno va. También sirve para que Google conozca dónde estás y enviarte recomendaciones de lugares totalmente personalizadas. Sin embargo, por lo último, varios prefieren desactivarlo por cuestiones de privacidad.

Es necesario precisar que la función se encuentra deshabilitada por defecto, por lo que es probable que en este momento Google no registra tu historial de ubicaciones. Para encender la opción, sigue estas sencillas indicaciones:

Ve a la app de Google Maps

Pulsa sobre tu imagen de perfil situada en la esquina superior derecha

Toca en la opción de “Ajustes”

Busca la función “Historial de Maps” y allí serás capaz de activar o desactivar el historial

En algunos casos, los usuarios que usan la función de Historial de Ubicaciones lograron solucionar problemas serios, como es el caso de Jamie Chalmers. Tal y como informa Daily Mirror, el ciudadano de Reino Unido recibió una multa de 100 libras por, supuestamente, dejar su auto estacionado más tiempo del debido. Sin embargo, se libró del caso por tener activada la opción de la app de mapas.

Resulta que no solo no había aparcado su carro en donde supuestamente lo hizo: tampoco utilizó el vehículo ese día. Lo demostró y pudo librarse de la sanción económica al acceder a su Historial de Ubicaciones de Google

De ese modo, mandó una copia del historial a la empresa que gestiona el aparcamiento, por lo que retiraron la multa al cabo de pocos días.

“Utilicé mi historial de localización de Google para contraatacar a sus reclamaciones. Muestra las horas y los lugares en los que has estado y el tiempo que has estado conduciendo. Apelé y les mostré las pruebas y no tuvieron más remedio que retirarla”, declaró Chalmers.

Al igual que el caso mencionado, son varios los usuarios de todo el mundo que también optan por activar el Historial de Ubicaciones en sus smartphones para poder justificar sus movimientos en caso de encontrarse en una situación similar.