¿Tu Google Assistant no funciona? Conoce cómo solucionar las fallas del popular “Ok Google”

Google Assistant es una herramienta de gran utilidad que se encuentra en los dispositivos móviles Android. La aplicación ayuda a los usuarios en todo lo que necesiten con solo utilizar la voz. No obstante, es posible que en algún momento no funcione correctamente, por lo que es importante que conozcas una serie de soluciones que puedes emplear si el servicio falla.

Si al decir “Ok, Google” el servicio no responde, entonces algo no funciona como debería. Por fortuna, a continuación encontrarás los métodos disponibles para solucionar estos problemas y así utilizar cualquier comando de voz con normalidad.

Activa el comando de voz

Si la herramienta se activa con el gesto, pero no con el comando de voz, probablemente este último se encuentra inactivo. Podrás corregirlo desde los ajustes del asistente con estos pasos:

Abre la app Google y pulsa tu foto de perfil

Ve a “Ajustes”

Ingresa en “Asistente de Google”

Clic en “Hey Google y Voice Match”

Activa la opción “Ok Google” en el apartado “Este dispositivo”

De ese modo, Google Assistant se ejecutará cada vez que pronuncies “Ok Google”, incluso cuando apagues la pantalla o te encuentres en otra aplicación.

Actualiza la app

Probablemente, el problema tenga que ver con que tu aplicación no está en la última versión disponible. Para solucionarlo, sigue estas instrucciones:

Abre la Play Store

Busca Google Assistant

Pulsa en el botón “Actualizar” para instalar la última actualización

En el caso de que solo aprecies las opciones “Desinstalar” y “Abrir”, entonces la app ya está actualizada y lo más probable es que no sea la causa del problema.

Enséñale a reconocer tu voz

Tus problemas también pueden deberse a que la herramienta no reconoce tu voz porque no realizaste correctamente el procedimiento necesario. No te preocupes, ya que de este modo puedes guardar tu modelo de voz: