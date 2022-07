¿Qué hacer cuando tu PC o laptop con Windows demora mucho en apagarse?

Si tienes una computadora con Windows y el sistema de apagado no funciona bien, debes intentar corregirlo, ya que el fallo puede ser perjudicial para tu equipo. Y apagarlo no solo implica cortar la energía, puesto que es necesario que se cierren los procesos del SO, guardar otros datos y eliminar la información innecesaria que resida en la memoria.

Debido a dicha complejidad en el proceso, se pueden originar errores por los que el dispositivo no llega a apagarse o tarda demasiado en lograrlo. Una vez que suceda es necesario realizar una serie de comprobaciones para asegurarse de no volver a presentar fallas que comprometerán tu PC o laptop.

A continuación, te contamos cuáles son los problemas más comunes que surgen en el proceso de apagado y las soluciones correspondientes.

Fallas de software

Si suele pasarte que tu computadora no se apaga, pero ves el mensaje “Los programas deben cerrarse”, es probable que el fallo es provocado por el software. En la pantalla previa al apagado, Windows muestra los programas que impiden el cierre de sesión, que normalmente se detienen automáticamente.

Si esto pasa, debes verificar que se han guardado los datos en todos los programas abiertos. Si lo haces antes de apagar, se debería agilizar el cierre de Windows. No obstante, no siempre funciona y en ocasiones la aplicación tampoco aparece, pero sí es parte del problema.

Para ello se recomienda abrir el Administrador de tareas y ver los programas que se están ejecutando, para cerrar los que tengan un uso exagerado de memoria.

Problemas con la unidad de disco

Probablemente, el inconveniente provenga del disco duro (HDD) o la unidad de estado sólido (SSD). Si se encuentra dañada, puede ser que un proceso del apagado se haya instalado donde no es posible leer la información. Para verificar el estado de las unidades de disco, realiza lo siguiente:

Abre el Administrador de archivos

Haz clic derecho en la unidad del sistema de Windows y pulsa en Propiedades

Ve a la pestaña Herramientas

En Comprobación de errores, elige la opción Comprobar

Pulsa en Examinar unidad y conocerás los errores, para que el propio sistema los limite

Problemas con un controlador o el sistema operativo

Es importante que sepas que en Windows el sistema operativo y los controladores tienen que estar actualizados. Para saber si hay alguna mejora por instalar, presiona Windows + I, luego ve a Windows Update y haz clic en Buscar actualizaciones. Si es necesario, elige que se renueve de manera inmediata.