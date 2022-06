¿Cómo recuperar mi cuenta de Facebook si he olvidado la contraseña o ha sido hackeada?

Si estás activo en internet, posiblemente tengas varias cuentas de aplicaciones en tu celular. Esto quiere decir que, cada cierto tiempo, debes modificar tu contraseña para que no sea vulnerada por otras personas. No obstante, a varias personas se les olvida este código secreto, por lo que no pueden acceder a sus plataformas.

Por otro lado, las redes sociales, como lo es Facebook, al tener un gran número de usuarios en todo el mundo, están cada vez más expuestas al público. Por ello, se han convertido en uno de los escenarios ideales para realizar hackeos y robos de cuentas, provocando que no se pueda ingresar ni siquiera con la contraseña correcta.

En esta nota te enseñaremos los procedimientos que puedes seguir para recuperar fácilmente tu cuenta de Facebook. Los mejor de estos trucos es que se pueden ejecutar desde un dispostivo móvil, como también desde la computadora.

¿Cómo recuperar tu cuenta si no recuerdas la contraseña?

Utiliza la página de recuperación de Facebook

La red social tiene esta opción en su apartado de Configuración y Privacidad. Tan solo bastará con ingresar el correo o número de teléfono que está asociado a tu cuenta, para que luego te llegue un código para recuperarla, y que puedas introducir una contraseña nueva.

Comprueba tu identidad

En el servicio de ayuda de Facebook, podrás enviar un documento que te permita identificarte. Al adjuntar el archivo y poner un número de teléfono o correo vinculado a la cuenta, la red social podría devolverte el acceso. Sin embargo, esto puede tomar hasta semanas, pues al realizar esta solicitud, se inicia una investigación.

Truco para recuperar cuenta usando la de un amigo

Es necesario mencionar que para este caso la persona debe ser también tu contacto en Facebook, y, además, el celular que utilices debe tener tus datos actualizados y sincronizados. Dicho esto, con su permiso, accede desde la cuenta de tu amigo al perfil que has perdido, para luego presionar en el ícono con tres puntos horizontales ubicado en la parte superior.

Ahí podrás seleccionar el apartado Buscar ayuda o denunciar perfil, donde deberás escoger la opción No puedo acceder a mi cuenta y luego Recuperar cuenta, respectivamente. Con ello, Facebook comenzará el proceso de recuperación para que introduzcas una nueva contraseña.

¿Y si la cuenta fue hackeada?

En caso te sientas totalmente seguro de que tu cuenta ha sido robada o hackeada, debes ingresar a la página ‘Denunciar una cuenta comprometida’. Ahí podrás informar a la aplicación sobre este suceso para que te den los pasos respectivos, de lo contrario, no podrás recuperarla.