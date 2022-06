WhatsApp ya es más seguro con tu privacidad, pero debes activar estas opciones

A inicios de 2021, cuando la directiva de Meta anunció que podrían compartir los datos de millones de usuarios de WhatsApp con Facebook, la plataforma entró a una nueva era en la que la privacidad ha tomado un rol protagónico. Hoy, ya contamos con variedad de opciones que nos protegerán de muchos riesgos, pero debes activarlos manualmente en su mayoría. Conoce aquí cuáles son.

Los controles han experimentado una fuerte evolución desde que ocurrió el incidente de enero de 2021, mes en el que se revelaron los entonces nuevos cambios en el acuerdo de privacidad para sus millones de usuarios. Telegram y Signal fueron los más beneficiados.

La crisis pasó y WhatsApp respondió adecuadamente, al menos para la gran mayoría. Ahora poseemos más funciones para proteger todo tipo de datos, desde la foto de perfil y la última conexión hasta cuando nos retiramos de un grupo.

¿Cómo ocultar mi información privada en WhatsApp?

Tanto en Android como en iOS, la mayoría de opciones para la privacidad de WhatsApp están disponibles a través de los ajustes. Para acceder a ellos debemos pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha (en Android) o en el menú de la parte inferior (en iPhone). Tras esto, deberás pulsar sobre ajustes, luego en cuenta y finalmente en privacidad.

Aquí puedes saber qué hace cada opción que allí encuentres y cómo deberías activarla para tener la mayor capa de privacidad posible:

Hora de última vez

Esta opción permite que los demás contactos sepan a qué hora viste la aplicación por última vez. De esta forma, podrían deducir si revisaste sus mensajes o no, incluso si no les diste leído. Si te parece un problema, te recomendamos colocar la opción nadie.

Foto de perfil

Señala quiénes pueden ver tu foto de perfil. Lo más recomendado es configurarlo en mis contactos, aunque puedes elegir también a quiénes no mostrarla con la opción mis contactos excepto…

Info

Controla quién puede ver tu información de contacto (en la que colocas una pequeña oración describiéndote). Es recomendable que solo lo muestres a tus contactos, aunque también puedes elegir la opción de nadie.

Estados

De la misma manera, con esto controlarás quién puede ver tus estados. A diferencia de las otras, aquí no puedes elegir la opción nadie; sin embargo, si no deseas que alguien te espíe, es preferible no subir nada a WhatsApp.

Confirmaciones de lectura

Puedes desactivar esta opción si deseas que nadie sepa cuándo leíste sus mensajes (a través del check azul). Recuerda que si lo haces, tú tampoco podrás ver cuándo vean los mensajes que envías.

Duración predeterminada

Con esta opción harás que todas las conversaciones nuevas que inicies se borren después de un tiempo determinado. Puedes configurarlo con variadas opciones: desde 24 horas hasta 90 días.

Grupos

Elige a las personas que puedan agregarte a grupos. Es recomendable que solo sean tus conocidos, por lo que debes marcar mis contactos.

Ubicación en tiempo real

Aquí se mostrarán los contactos a quienes has compartido tu ubicación en tiempo real. Si no se lo hiciste con nadie, debería decir ninguno.

Contactos bloqueados

Gestiona los contactos que bloqueaste.

Bloqueo con huella dactilar

Puedes activar esta opción para acceder a WhatsApp únicamente con tu huella dactilar. Está disponible si tu teléfono tiene dicho lector.