¿Qué hacer si mi teléfono Android carga mal? Aprende a calibrar la batería

Es un problema común. La gran cantidad de usuarios de Android hace que se generalicen un poco las razones detrás de algunos problemas en la plataforma, los cuales pueden tener distinto origen. Un gran ejemplo es el de las baterías de los smartphones. ¿Te ha pasado que de un momento a otro empiezan a funcionar de manera lenta? ¿O que la carga que emitan no suele durar demasiado? La calibración puede ser una gran solución y aquí te enseñaremos a aplicarla.

¿Cómo calibrar la batería de mi celular?

Las baterías para teléfonos modernos dependen del propio terminal para mostrar al usuario el porcentaje al que están cargadas. Para esto, la cifra se calcula a partir de una serie de algoritmos.

En los teléfonos Android y iPhone, los propios celulares basan este porcentaje en la capacidad de la batería, el tiempo que la hemos estado cargando y el punto máximo que se alcanza en promedio durante un determinado periodo.

Como ves, no se trata de algo demasiado exacto y es por ello la importancia de la calibración, ya que si alguno de estos elementos falla o no se sincroniza con los demás, el resultado será que veremos información no muy acorde con la carga real de nuestro teléfono.

¿Cómo calibrar la batería en un teléfono Android?

Aunque hay muchos detalles técnicos por entender, el proceso de calibración suele ser una práctica recomendada, incluso si tu teléfono no muestra indicios de que lo necesite. Hacerlo, eso sí, es un proceso largo que puede demorar alrededor de un día. Estos son los pasos:

Carga tu batería al máximo: es importante que lo hagas con su cargador original, ya que estos son los más óptimos para alcanzar el punto máximo real de su capacidad

Una vez hayas cargado 100%, usa tu teléfono hasta que se desgaste por completo: puedes usarlo como lo haces a menudo o de forma intensa para que lo logres más pronto.

Deja reposar el celular: por un mínimo de 4 horas, deja tu teléfono apagado y sin carga de batería

Vuelve a cargarlo: no prendas el teléfono, sino tan solo enchúfalo con su cargador original y deja que complete la carga hasta el 100%