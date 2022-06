WhatsApp: truco permite activar unas burbujas flotantes como las de Facebook Messenger

Una de las características más emblemáticas de Facebook Messenger es su burbuja flotante que aparece en la pantalla y que nos permite conversar fácilmente con nuestros contactos. Aunque WhatsApp pertenezca a la misma compañía, Meta no ha implementado esta opción en la aplicación de mensajería instantánea más descargada del mundo.

Por el momento, la compañía de Mark Zuckerberg no piensa introducir las famosas burbujas flotantes en WhatsApp; sin embargo, eso no significa que los usuarios no puedan tenerlas. Aunque no lo creas, existe un método que solo sirve en dispositivos Android, en caso tengas un iPhone u otro dispositivo de Apple, no podrás hacerlo.

Para activar las burbujas flotantes de WhatsApp en tu dispositivo Android es necesario descargar una aplicación llamada FlyChat que puedes encontrar de forma gratuita en Google Play Store. Una vez que instales este software en tu smartphone, deberás brindarle algunos permisos para que funcione correctamente.

Vale resaltar que FlyChat no solo activa las burbujas flotantes en WhatsApp, también puede hacerlo con otras apps de mensajería instantánea que hayas instaladas en tu celular. Actualmente, los desarrolladores admiten varias plataformas como Line, Telegram, incluso es posible habilitarlas en Instagram.

Pese a que FlyChat es bastante útil, tiene también varias limitaciones. Por ejemplo, solo puedes contestar con mensajes de texto y ciertos emojis. No puedes utilizar el resto de herramientas que sí tiene WhatsApp, como la posibilidad de enviar audios, fotos, videos, stickers, entre otros.

Sin embargo, puede ser de mucha utilidad en caso quieras responder un mensaje rápido, sin tener que ingresar a la aplicación de mensajería instantánea. Asimismo, resaltar que no aparecerás en línea y tu última hora de conexión de WhatsApp no cambiará cuando abras estas burbujas y chatees con tus amigos.