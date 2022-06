Instagram: ¿cómo evitar que desconocidos te envíen solicitudes de mensajes?

Aunque el principal atractivo de Instagram es compartir fotos y videos, también podemos chatear con nuestros seguidores a través de los mensajes directos. Sin embargo, en algunas ocasiones, podemos recibir mensajes de personas extrañas, cuentas falsas o bots. Por suerte, existe un truco de la plataforma que nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Cómo funciona? Aquí te lo detallamos.

Si bien Instagram nos permite eliminar solicitudes de mensajes que no son de nuestro interés, esta acción nos puede tomar tiempo si son muchas. Por ello, lo mejor es bloquear directamente los mensajes de usuarios desconocidos que incluso podrían ser ciberdelincuentes que tratan de apoderarse de nuestra cuenta a través de links fraudulentos.

¿Cómo evitar solicitudes de mensajes de desconocidos?

Para activar desde tu celular la configuración de privacidad que evitará que cualquier persona desconocida pueda enviarte mensajes directos a tu cuenta de Instagram, no es necesario instalar ninguna aplicación de terceros, solo debes seguir estas instrucciones:

Abre Instagram desde tu celular

Dirígete a la parte inferior izquierda, precisamente donde está tu foto de perfil.

Da clic en el ícono de tres líneas horizontales, ubicado en la parte superior derecha.

Selecciona la opción configuración para luego escoger el apartado privacidad.

Finalmente, en esta sección deberás seguir estas secuencias: Mensajes > Otras personas en Instagram > No recibir solicitudes .

. Y listo. Ahora ninguna cuenta que no sea tu seguidor o que tú sigas podrá enviarte un mensaje.

De esta manera sencilla ya no recibirás solicitudes de mensajes de personas que no te sigan en tu cuenta de Instagram. Sin embargo, debes saber que la red social también permite bloquear los mensajes de los seguidores. Puedes hacerlo tras seguir esta secuencia en la configuración de la app: Privacidad > Mensajes > Tus seguidores de Instagram > No recibir solicitudes.