WhatsApp: ¿cómo publicar un video de más de 30 segundos de duración en un estado?

Desde que WhatsApp implementó la opción para subir estados, la aplicación se volvió mucho más versátil y social de lo que ya era. En la actualidad, la app de Meta no tiene nada que envidiarle a redes sociales como Facebook e Instagram, pues esta opción de subir fotos y videos a las historias cumple la misma función e, incluso, nos permite interactuar con contactos a los que no seguimos en otras plataformas; no obstante, existe un impedimento cuando queremos subir un video de larga duración, ya que la aplicación no lo permite.

Por suerte, en La República hemos elaborado una breve guía para todos aquellos usuarios de Android, en la cual explicaremos los pasos para subir un video a los estados que tenga una duración mayor de 30 segundos.

Pasos para subir un video de larga duración en WhatsApp:

Verifica que no tengas alguna actualización pendiente en WhatsApp, de ser así, actualiza tu app a la última versión en la Google Play Store.

Después descarga la app ”Estado video completo y descargador para WhatsApp”.

Una vez instalada, otorga los permisos para acceder a la galería de fotos.

Pulsa sobre el botón “Upload status” y, automáticamente, se abrirá la galería para que selecciones el video que quieres subir al estado de la plataforma.

Finalmente, se abrirá WhatsApp y te pedirá que confirmes en dónde quieres compartir el video, elige la opción “Estados”.

Recuerda que es muy importante que tengas la app de WhatsApp actualizada a su versión más reciente, al igual que el sistema operativo de tu teléfono. La aplicación de mensajería está en constante actualización, por lo que cada vez que quieras hacer uso de esta alternativa, tendrás que verificar si no tienes actualizaciones pendientes.