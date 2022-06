WhatsApp: ¿cómo ocultar el “escribiendo” cuando respondes un mensaje?

Anótalo. Si WhatsApp es tu aplicación de mensajería instantánea para chatear con tus amigos, entonces debes saber que cuenta con un truco secreto que se ha hecho tendencia en redes sociales porque permite esconder el ‘escribiendo’ a tus contactos, es decir, podrás usar la plataforma de Meta y nadie se dará cuenta que vas a responder el mensaje. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo decimos.

Cuando escribimos a una persona o en un grupo en WhatsApp, las personas pueden ver si en ese momento estamos escribiendo o no. Esto es algo útil, pues puedes saber si la persona va contestar o no pronto al mensaje. Sin embargo, para muchos supone también una función que vulnera nuestra privacidad. Felizmente, existe más de un método que nos ayudará a ocultarlo y no será necesario descargar apps de terceros.

Desde las notificaciones del teléfono

Si tenemos las notificaciones de WhatsApp activas en el teléfono, contamos con la posibilidad de responder desde ellas y sin necesidad de entrar a la app. Esto, además de ser más rápido, también nos ofrece la posibilidad de escribir sin que aparezca el mensaje de ‘escribiendo’.

Lo único que tienes que hacer, sin descartarla ni borrarla, es pulsar prolongadamente sobre la notificación en iOS o tocar ‘Responder’ en Android. De esa forma, podrás contestar inmediatamente el mensaje sin necesidad de abrir WhatsApp.

Activa el modo avión

Otro truco que nos puede ayudar a ocultar el mensaje “escribiendo” en WhatsApp es el modo avión, que funciona tanto en un móvil Android como en un iPhone. Cuando recibes el mensaje que vas a contestar, ve a los ajustes rápidos de tu teléfono, activa el modo avión, abre la aplicación, escribe el mensaje y pulsa ‘Enviar’.

Luego tienes que desactivar el ‘modo avión’. Cuando el teléfono recupere la conexión a internet se enviará el mensaje a la otra persona que no ha visto que estabas escribiéndolo.

Con la ayuda de Google Assistant o Siri

Para evitar que aparezca el ‘escribiendo’ en WhatsApp también podemos recurrir a los asistentes virtuales como Google Assistant (Android) o Siri (iPhone) para enviar mensajes. Solo tienes que decir “Envía un mensaje de WhatsApp a…” y mencionas el contacto. Luego, se te preguntará el contenido del mensaje y te pedirá que confirmes el envío.

¿Cómo utilizar WhatsApp para saber dónde estacionaste tu carro?

Si pensabas que WhatsApp solo servía para chatear con tus contactos, quedarás fascinado con el truco que te presentaremos a continuación. Resulta que, además de las funciones para poder comunicarnos con nuestros contactos, la aplicación de Meta dispone de diversos elementos que permiten tener una experiencia virtual mucho más completa a comparación de otras plataformas.

Debido a que todos los celulares, tanto de Android como iOS, tienen la opción de GPS integrado y una app de mapas que puede activarse fácilmente, existe un método que puede aplicarse en caso quieras ubicar alguna locación, como, por ejemplo, el último lugar donde dejaste tu carro estacionado. Aquí los detalles.