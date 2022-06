WhatsApp: ¿cómo saber si tu expareja todavía te tiene agregado en la agenda de su celular?

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, tiene varios trucos interesantes, uno de ellos se acaba de volver viral en las redes sociales, ya que permite que los usuarios puedan saber quién los tiene agregados, puede ser tu expareja, un viejo amigo de la escuela, un antiguo jefe, entre otras personas. ¿Cómo descubrirlo?

Según detalla Xataka, este truco de WhatsApp no requiere la instalación de ninguna aplicación desarrollada por terceros; es decir, evitarás descargar un software que podría venir infectado con algún malware. Asimismo, detalla que cualquier usuario de la aplicación de mensajería instantánea puede emplearlo, tenga un teléfono Android o iPhone.

¿Cómo saber si tu expareja u otra persona te tiene agregado en WhatsApp?

1. Asegúrate de tener agendado el número de tu expareja en tu teléfono inteligente. También es necesario que descargues la última actualización de WhatsApp.

2. Ingresa a la app de mensajería instantánea y presiona el ícono de tres puntos verticales que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. WhatsApp desplegará varias opciones, tienes que seleccionar nueva difusión.

4. Ahora, tendrás que escoger dos contactos. Uno debe ser tu expareja (u otra persona que pienses que te agregó) y el otro un amigo que sí estás seguro que te tiene en su agenda.

5. Luego, crea la nueva difusión y envía cualquier mensaje. Puede ser un texto, foto, video, emoji.

6. Espera algunos minutos y pulsa sobre el mensaje de WhatsApp que acabas de enviar. Luego oprime el botón info que aparecerá en la parte superior.

7. Si aparece el nombre de tu expareja, eso quiere decir que te tiene agregado (y que le llegó el mensaje) y si no sale, entonces no estás entre sus contactos, ya que no recibió lo que mandaste.