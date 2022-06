Facebook: ¿cómo tener el filtro de Perú en tu foto de perfil para apoyar a la selección?

Miles de peruanos en Facebook están utilizando un nuevo filtro que permite poner los colores rojo y blanco en tu foto de perfil con el objetivo de apoyar a la selección peruana, ya que tendrá un partido muy difícil contra Australia que definirá quién participará en el Mundial de Qatar 2022.

Si estás interesado en emplear el filtro en tu foto de perfil de Facebook, pero no sabes cómo hacerlo, no te debes preocupar, ya que en esta publicación vamos a enseñarte el método. Vale resaltar que es un truco bastante sencillo y no necesitas instalar programas extraños.

¿Cómo tener el filtro rojo y blanco en tu foto de perfil de Facebook?

1. Ingresa a Google desde tu computadora y busca una imagen de la bandera peruana. De preferencia que no tenga el escudo nacional.

2. Abre la aplicación Photopea en tu computadora. No es necesario instalarla, solo búscala en Google desde cualquier navegador.

3. Abre tu foto de perfil de Facebook en Photopea. También deberás abrir la imagen de la bandera peruana que descargaste previamente.

4. Coloca ambas imágenes en un solo lienzo, pero asegúrate que la capa de la bandera peruana se encuentre encima de tu foto de perfil.

5. Notarás que tu foto de perfil quedó tapada por la bandera. No te preocupes, ahora queda añadirle ese efecto.

6. Selecciona la capa de la bandera peruana y en las opciones escoge ‘Luz suave’.

7. Ahora puedes cambiar la opacidad, dependiendo del gusto. Lo recomendable es 90%.

Eso sería todo. Ahora, solo exporta la imagen en formato JPG o PNG. Abre tu cuenta de Facebook y cámbiala por esta nueva fotografía.