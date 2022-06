WhatsApp: ¿cómo escuchar los audios que te enviaron tus amigos sin entrar en la app?

Los usuarios de WhatsApp no solo pueden comunicarse a través de mensajes de texto, también pueden enviar fotos, videos, stickers, emojis y notas de voz. Si sueles usar esta última opción, te interesará saber que existe un truco para escuchar los audios, sin tener que ingresar a la aplicación de mensajería instantánea.

Gracias a este truco de WhatsApp, que no requiere instalar ninguna aplicación desconocida en tu smartphone, podrás revisar no solo uno, si no todos los mensajes de voz que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo u otras personas te enviaron, incluso podrás reproducir los audios que tú mismo grabaste.

Para poder escuchar todos los audios de WhatsApp es necesario tener instalado un gestor de archivos en tu smartphone. Por lo general, los dispositivos Android tienen el suyo desde fábrica; sin embargo, hay algunos modelos que no lo poseen. Si este es tu caso, no te preocupes, puedes bajar uno desde Play Store.

¿Cómo escuchar los audios de WhatsApp sin entrar a la aplicación?

1. Ingresa al gestor de archivos de tu teléfono y entra al almacenamiento interno.

2. Aparecerán muchas carpetas (Android, Books, DCIM, etc.). Tienes que buscar una llamada WhatsApp.

3. Al entrar, verás tres nuevas carpetas (Backups, Databases y Media). Deberás ingresar a la última.

4. Nuevamente, estarás ante varias subcarpetas con nombres bastante similares. Selecciona la que lleva como nombre WhatsApp Voice Notes.

5. Finalmente, saldrán infinidad de carpetas que llevan un número como nombre. La cantidad de carpetas varía, dependiendo del periodo en que no realizado limpieza de tus archivos de WhatsApp.

¿Qué hay en esas carpetas?

Al ingresar a esas carpetas, que están ordenadas por días, verás los archivos de audio que enviaste o que recibiste por WhatsApp. No están en formato MP3, si no en otros como .AAC o .OPUS, por ese motivo algunos celulares no pueden reproducir las notas de voz. En caso tu teléfono no pueda, puedes instalar alguna app como OPUS player para lograrlo.