¿Cómo navegar en Facebook sin tener una cuenta?

Si hablamos de una red social favorita para subir cualquier tipo de contenido o comentar algunas noticias, esa es Facebook. No obstante, hay muchos usuarios que prefieren no crearse una cuenta en la plataforma por un tema de privacidad. Si eres de las personas que no se ha registrado en la aplicación de Meta y ahora necesitas navegar en ella, entonces debes conocer cómo puedes acceder a ella.

En este sentido, debes saber que es perfectamente posible ingresar a Facebook sin estar registrado, y además se puede llevar adelante este procedimiento tanto en una computadora como en un tablet e incluso en un teléfono móvil.

Paso a paso para navegar en Facebook sin tener cuenta

Este método es ideal para aquellos usuarios que desean buscar información de alguna marca, negocio, artista o persona pública que está una cuenta o página en Facebook. Para navegar sin cuenta en la red social, sigue estas instrucciones:

Utiliza cualquier navegador como Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge para ingresar a la página principal de Facebook

Copia el link de la página de Facebook a la que quieres acceder, pégala en el navegador y dale a Enter.

Si se trata de un perfil de usuario de una persona que conoces, entonces debes escribir directamente en el navegador facebook.com/nombredeusuario

Otra forma de navegar en Facebook sin haberse registrado es escribiendo en el navegador: “Facebook + el nombre de la persona o la página”.

Luego, te aparecerán los resultados relacionados con esa página o persona y deberás seleccionar el que creas que es.

Sin embargo, debes tener en cuenta que no podrás encontrar el perfil de aquella persona que haya decidido poner su cuenta de Facebook en privado o en su defecto solo podrás ver su foto de perfil y de portada.