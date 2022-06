WhatsApp: ¿qué hacer si no puedo descargar audios de la aplicación?

No poder descargar audios o notas de voz en WhatsApp es un problema que muchos usuarios del servicio de mensajería han experimentado tanto en Android como en iOS. Este problema puede resultar muy molesto ya que nos impide escuchar el audio que nos acaba de enviar un contacto. ¿Qué hacer ante esta situación? Hay una serie de soluciones que podemos probar y que te diremos en los siguientes párrafos.

La mayoría de métodos que nos pueden ayudar a resolver este problema en WhatsApp son sencillos, ya que nos tomará hacerlo solo unos minutos y tampoco será necesario descargar alguna aplicación de terceros que pueda poner en peligro la información de nuestro teléfono. Estos son los siguientes:

Comprueba tu conexión a internet

Una de las primeras acciones a realizar cuando se nos presenta este problema es comprobar tu conexión a internet. Algo frecuente en estas situaciones es que sea la conexión a internet la que está causando problemas en el funcionamiento de la app y, por ende, no puedes descargar notas de voz.

Podemos abrir otras aplicaciones que necesitan de internet para funcionar como YouTube. Si el problema persiste, es muy probable que te hayas quedado sin datos en el teléfono o que tu conexión Wi-Fi no esté funcionando de la manera correcta.

Caída de los servidores de WhatsApp

Un origen frecuente de problemas en WhatsApp es una caída de la propia aplicación. De vez en cuando se caen los servidores de la plataforma de Meta, tal como ocurrió en octubre del 2021, cuando estuvo desconectada por casi seis horas.

Para comprobar si el mal funcionamiento proviene del propio servicio de mensajería debemos de recurrir a la página Downdetector, disponible en este enlace. Se trata de una página web que nos informa sobre problemas con la aplicación.

Almacenamiento lleno

Otra de las causas por las que no puedo descargar audios de WhatsApp es que que el almacenamiento del smartphone esté lleno. Algunos audios pueden ocupar mucho espacio, especialmente esas grabaciones que duran varios minutos. Sin embargo, los dispositivos también reciben una infinidad de fotos, videos y archivos de otras apps que saturan el almacenamiento.

Para solucionar este problema, WhatsApp ofrece la función de administrar almacenamiento en donde podemos eliminar todo aquello que no consideramos necesario conservar. No obstante, en el mismo teléfono también podemos borrar aquellas apps y juegos que no utilizamos.

La caché de WhatsApp

La caché es una memoria que se va generando a medida que usamos alguna aplicación en nuestros teléfonos Android. Esta caché nos ayuda a que una app se abra con mayor rapidez y funcione de una forma más fluida en el dispositivo móvil. Sin embargo, cuando se acumula de manera excesiva la app puede presentar problemas.