WhatsApp: ¿cómo ocultar tu foto de perfil a un contacto ‘no deseado’ sin instalar apps extrañas?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada por millones de internautas para comunicarse con sus parientes y amistades. Sin embargo, la mayoría desconoce que la plataforma de Meta cuenta con métodos secretos que nos pueden servir de mucha ayuda. Uno de estos trucos se ha hecho viral en redes sociales porque nos permite ocultar nuestra foto de perfil y estados a un contacto ‘no deseado’ sin tener que instalar apps extrañas. ¿Cómo funciona? Aquí te lo explicamos.

Aunque WhatsApp nos ofrece opciones para ocultar nuestra foto de perfil, estas son muy generales, ya que todavía no es posible hacerlo para un contacto en específico. Es decir, la app de mensajería aún no cuenta con una funcionalidad nativa que nos permita personalizar los ajustes de privacidad de nuestra cuenta.

Para evitar que un ‘contactos no deseado’ no vea su foto de perfil, la mayoría de usuarios de WhatsApp recurre al bloqueo de esa persona. Sin embargo, esta acción originará que ya no puedas volver a comunicarte con ese usuario cuando necesites hacerlo. Por ello, si tu intención solo busca que no vea tu imagen de perfil y tus estados, entonces conoce el truco que te ayudará a hacerlo sin tener que instalar apps desconocidas.

¿Cómo ocultar mi foto de perfil de WhatsApp a una sola persona?

Este método de WhatsApp para ocultar la foto de perfil a un contacto en específico no necesita de aplicaciones de terceros, solo debemos seguir las siguientes instrucciones:

Abre WhatsApp en tu teléfono y da clic en ‘Configuración’.

Después, selecciona la opción ‘Cuenta’ y ‘Privacidad’.

Da clic en ‘Foto de perfil’ y activa ‘Mis contactos’.

Entra al chat de la persona a la cual le quieres ocultar tu foto de perfil de WhatsApp y da clic en su nombre.

Pulsa la opción ‘Editar’ y escribe el número “31″ antes de su número de teléfono. Ejemplo: 31 y los nueve dígitos del número celular.

De esta manera sencilla, el contacto en cuestión ya no podrá ver tu foto de perfil ni tus estados, ya que WhatsApp no lo reconoce como agregado en tu lista de contactos.