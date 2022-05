¿Qué hacer si mi smart TV no abre Netflix o se congela?

Netflix se ha convertido en la principal alternativa de aquellos usuarios que están cansados de ver las mismas películas y series en la televisión abierta o por cable. No obstante, la plataforma de contenido de streaming no está exenta de presentar dificultades, por lo que puede ocurrir que la aplicación no abra en tu smart TV o que se congele. ¿A qué se debe este problema y cómo solucionarlo? Aquí te lo diremos.

Existe más de una razón que puede ocasionar que Netflix no funcione de manera correcta en tu televisor inteligente, desde errores de conexión, bloqueo o incompatibilidad. A continuación, te detallamos los posibles problemas y su solución.

Error en la conexión de internet

Uno de los inconvenientes más habituales que te impiden acceder a Netflix es un problema de conexión a internet. Puede ocurrir que tu router no tenga señal o que se haya desconfigurado la conexión a Wi-Fi o a través del cable LAN.

Para solucionarlo, debes reiniciar tu router para volver a tener una buena señal de internet y configurar nuevamente tu smart TV con la red Wi-Fi. Tras realizar este proceso, ya deberías acceder a Netflix sin problemas.

Error en la ejecución de Netflix

Otra causa común de que Netflix se congele en tu smart TV es que se haya dado un problema de ejecución de la aplicación de streaming. Para solucionar este tema, lo recomendable es reiniciar el dispositivo:

Desconecta tu smart TV

Presiona una vez el botón de encendido del televisor inteligente y espera un minuto

Vuelve a conectar el smart TV

Enciende el dispositivo y vuelve a probar Netflix.

Problemas en inicio de sesión

Existen ocasiones en que Netflix no nos permite iniciar sesión por diversas razones. Por ello, lo recomendable es realizar los siguientes pasos: