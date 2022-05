WhatsApp: ¿cómo escuchar un zumbido de Windows Live Messenger cuando recibas un mensaje?

Si tuviste la suerte de utilizar Windows Live Messenger, conocido también como MSN Messenger, seguro recuerdas que esta aplicación de mensajería instantánea tenía varias funciones interesantes, una de ellas refiere a los zumbidos que los usuarios usaban para molestar a alguien que estaba ignorándote. Aunque no lo creas, existe un truco para tener este recordado sonido en WhatsApp.

A diferencia de otros trucos de WhatsApp que circulan en las redes sociales, en esta ocasión no será necesario descargar aplicaciones desconocidas en tu smartphone. Sin embargo, no está disponible para todos los usuarios, solo para aquellos que tienen un celular con el sistema operativo Android; en caso tengas un iPhone u otro dispositivo de Apple, no podrás ponerlo en práctica.

¿Cómo poner el zumbido de Windows Live Messenger en WhatsApp?

Aunque no será necesario bajar un software extraño en tu celular Android, sí tienes que descargar el sonido del zumbido que puedes encontrar en YouTube. Para hacerlo, puedes recurrir a páginas como Freemake, Snappea, Savefrom, entre otras, también a aplicaciones como YouTube Vanced o Newpipe. Recuerda que el audio tiene que estar en formato MP3 para que funcione.

1. Entra a Google Play Store y descarga la última versión de WhatsApp.

2. Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha.

3. Saldrá una lista de opciones. Tienes que seleccionar ajustes.

4. Luego entra a la sección notificaciones.

5. Elige la opción tono de notificación y aparecerán todos los ringtones predeterminados de WhatsApp.

6. Ve hasta el último y pulsa la opción agregar tono.

7. Escoge el audio de zumbido que descargaste previamente.