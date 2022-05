¿A quién no le ha pasado que no sonó su alarma? Recordar cosas no es una tarea tan fácil, ya que día a día se tienen que realizar un gran número de actividades, las cuales comienzan desde que inicia el día, por lo que, si no logras despertar a tiempo o no haber configurado bien los avisos, desorganizaremos gran parte de nuestros planes. Para muchos usuarios resulta difícil o demasiado tedioso programar las alertas necesarias para despertar, especialmente si se trata de personas con sueño pesado.

Aun así, vivimos en una era de innovación en la cual existe una aplicación para prácticamente toda necesidad, y este también es el caso para quienes sufren con las alarmas y el largo trabajo que implica configurarlas. Aquí te mostraremos una de las mejores opciones si estás buscando cómo no quedarte dormido ni perderte ningún evento importante.

Repeat Alarm: ¿la alarma más molesta y efectiva de Android?

Con una puntuación de 4.2/5 en Play Store, Repeat Alarm es una de las muchas opciones de alarmas gratuitas disponibles en la tienda oficial de Google. Esta puede configurar una serie de intervalos de manera más rápida y práctica que con las app convencionales y tiene, además, muchas ventajas que pueden ayudar hasta a los más olvidadizos.

Recordatorios de hora

Una de las características más importantes de Repeat Alarm son los recordatorios por hora. Con esta solo tendrás que configurar una vez alguna tarea importante, y la app se encargará de hacerte un recordatorio cada 60 minutos, de manera que no se te olvide. Esto puede ser algo molesto, pero es justamente el objetivo de la app: acostumbrarte a no dejar las cosas para el final.

Recordatorios a MP3 y con tareas específicas

Repeat Alarm también ofrece un número ilimitado de alarmas y muchas formas de notificación. Una de las mejores es la que te permite poner un sonido grabado o un archivo MP3 para cada actividad que registres. Si lo deseas, puedes grabarte a ti mismo con un mensaje motivacional para no olvidar lo que tienes que hacer. Todo es válido si lo que deseas es ordenar tus hábitos.

Otra característica importante de la app es que tiene muchos recordatorios por defecto incluidos, como aquellos que te recuerdan la hora para tomar medicinas, gotas para los ojos, tomar vasos con agua y hasta realizar estiramientos o tomarse un descanso .

¿Cómo usar Repeat Alarm para no olvidar las alarmas?

En muchas ocasiones, las alarmas convencionales pueden quedar sin efecto únicamente porque olvidamos activarlas. Si esto es un problema recurrente para ti, puedes forzar ese hábito configurando recordatorios en las últimas horas de cada día. De esta manera, Repeat Alarm se asegurará de que nunca olvides agregar tus alarmas para el día siguiente y a la hora que lo necesites.

¿Te interesa? Puedes descargar Repeat Alarm para Android siguiendo este enlace.