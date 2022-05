¿Cómo hacer un salto de línea cuando chateas desde WhatsApp Web?

WhatsApp continúa siendo el servicio de mensajería instantánea más utilizado en el mundo, así como la más descargada. Por tal motivo, la plataforma de manera constante para poder otorgar la mejor experiencia a sus millones de usuarios. En este sentido, WhatsApp Web se ha convertido en la herramienta ideal para conversar desde la PC, y al igual que la versión móvil cuenta con un varios trucos que son muy útiles para los internautas.

Uno de los métodos que se ha hecho tendencia en redes sociales y que nos puede ayudar a tener una conversación más ágil con nuestros amigos, familiares o compañeros del trabajo a través de WhatsApp Web es el truco secreto que nos permite hacer saltos de línea en la plataforma de manera sencilla y rápida.

Aunque WhatsApp Web y la versión móvil de la plataforma de Meta tienen muchas similitudes, también cuentan con algunas diferencias. En este sentido, cuando chateamos desde nuestra computadora o laptop, el botón ‘Enter’ no funciona para hacer un salto de línea, sino que envía el mensaje.

¿Cómo hacer un salto de línea en WhatsApp Web?

Para hacer saltos de línea cuando chateas desde una PC en WhatsApp Web, no es necesario la instalación de ningún programa de terceros ni de una extensión de Google Chrome, ya que solo tendremos que realizar una combinación de teclas. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo en una computadora con Windows y en una Mac:

Desde una PC Windows: para dar el salto de línea se debe hacer la combinación de “Enter + Shift”.

Desde una Mac: para dar el salto de línea debes pulsar la combinación de las teclas “Enter” y “Mayúscula”.

WhatsApp recibe la función para añadir contactos con código QR en teléfonos Android

A través del portal WABetaInfo se dio a conocer que WhatsApp recibiría la nueva función que permite a los usuarios añadir contactos mediante un código QR. Esta esperada característica solo estaba disponible en la beta de iOS. Sin embargo, un reciente reporte señala que también se puede utilizar en teléfonos Android.

WhatsApp había habilitado recientemente el soporte para códigos QR en las últimas actualizaciones beta de iOS en TestFlight y este viernes WhatsApp está implementando oficialmente la función para todos los probadores beta de Android.

WhatsApp: ¿cómo instalar la aplicación de mensajería en un teléfono no compatible?

La aplicación de WhatsApp es compatible con la mayoría de celulares que hay disponibles en el mercado. No obstante, hay excepciones que se aplican a ciertos equipos en los que se puede gozar del servicio a pesar de que no cuenten con App Store o Play Store en su sistema, o porque de por sí el dispositivo no es compatible.

Cuando sucede este tipo de casos, se cree que el problema va más allá de la compatibilidad y se presume un supuesto error en el móvil. Sin embargo, como último recurso están las APK, un archivo con extensión que simula el sistema operativo de Android. Aquí más detalles.