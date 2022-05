Ctrl + Alt + Supr: ¿qué otras combinaciones de teclas te ayudarán cuando tu PC se congele?

Ya sea que te encuentres disfrutando de algún videojuego o que estés trabajando, es incómodo que tu computadora o laptop se congele de improvisto. Y no solo eso, lo peor es que presionar teclas aleatorias no soluciona nada al respecto. No obstante, sí existen varias combinaciones ocultas en el teclado que deberías conocer porque podrían salvarte de un apuro.

En más de una oportunidad puede que tu pantalla se ha congelado, tal vez por saturación de recursos, un programa que opera de forma inadecuada o algún malware que se instaló. En ese sentido, a continuación encontrarás varias soluciones, incluida una combinación de teclas poco popular.

Las mejores combinaciones

Si se bloqueó por culpa de los controladores de video, puedes pulsar la combinación de teclas Win + Ctrl + Shift + B en simultáneo. Esto restablecerá los controladores de gráficos cuando el ordenador se cuelga, y si lo haces bien, la pantalla se volverá negra durante unos segundos y se escuchará un pitido.

No te preocupes, porque las aplicaciones que estaban abiertas permanecerán tal como las has dejado y no perderás tus trabajos. Es importante mencionar que la combinación funciona desde Windows 8 en adelante y sin importar qué tipo de tarjeta de video tengas.

Por otro lado, si tu equipo sigue congelado, puedes presionar Alt + Tab para cambiar a otro programa. Si no responde, intenta pulsar Ctrl + Shift + Esc para abrir el administrador de tareas y eliminar los programas que no respondan o consuman demasiados recursos.

De igual modo puedes recurrir a la clásica combinación de Ctrl + Alt + Supr para acceder a funciones del sistema o incluso hacer un reinicio general de forma adecuada.