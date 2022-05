¿Cómo escribir un documento de Microsoft Word utilizando tu voz en lugar del teclado?

Tienes que aprenderlo. Si eres de las personas que tiene una computadora y se demora mucho en escribir textos en Microsoft Word, vas a saltar de alegría al enterarte que hay un truco que te permite escribir varios párrafos en minutos, sin la necesidad de usar un teclado, ya que solo debes emplear tu voz. ¿Te gustaría aprenderlo? Aquí te vamos a enseñar.

A diferencia de otros trucos similares que abundan en internet, en esta ocasión no tendrás que descargar ningún programa desconocido en tu computadora. Los únicos requisitos que deberás cumplir son: tener una cuenta de Google (correo electrónico de Gmail) y conexión a internet.

También será necesario un micrófono. Aunque algunas laptops lo tienen integrado, lo cierto es que obtendrás mejores resultados si consigues unos audífonos con micrófono, pueden ser de cable o bluetooth. Una vez que tengas todo lo necesario, debes seguir las siguientes instrucciones:

¿Cómo usar el dictado de voz para escribir un documento de Word?

1. Abre Google Chrome, Mozilla Firefox o tu navegador favorito y entra a Google.

2. Inicia sesión con tu cuenta de Gmail.

3. Después de haber ingresado a tu cuenta, tendrás que acceder a la plataforma Google Docs.

4. Elige crear un documento en blanco y espera unos segundos a que cargue.

5. Pulsa la opción Herramientas y Dictado de voz (también puedes usar el comando Ctrl + Mayus + S)

6. Aparecerá un cuadro donde te piden permiso para usar tu micrófono.

7. Tienes que aceptar y podrás comenzar a hablar. Todo lo que digas se escribirá en el documento.

Eso sería todo. Ten en cuenta que deberás pronunciar los signos de puntuación (punto, coma, etc), ya que Google Docs no reconoce las pausas. También será necesario que digas “otro párrafo”, “nueva línea”, etc. Una vez que termines, guarda el resultado como un documento de Microsoft Word.

