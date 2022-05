WhatsApp: ¿cómo mezclar tus emojis favoritos en uno gigante y así sorprender a tus amigos?

Los emojis gigantes de WhatsApp están disponibles para todos los usuarios, sean Android o iPhone; sin embargo, muy pocas personas saben cómo utilizarlos. Si tu eres una de ellas, no te preocupes, ya que te vamos a enseñar el truco que no requiere de instalar aplicaciones extrañas en tu smartphone.

El único requisito para tener los emojis gigantes de WhatsApp es tener Gboard, el teclado creado por Google. Por lo general, esta app viene instalada por defecto en la mayoría de teléfonos de Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Realme, entre otras marcas. ¿Qué hacer si no la tienes?

En caso no haya venido preinstalada, no te preocupes, ya que puedes descargarla de forma gratuita en Play Store y App Store. Las únicas personas que no pueden usar este truco son aquellas que tienen un celular de Huawei, ya que estos dispositivos no pueden acceder a los servicios de Google.

¿Cómo mezclar emojis y tener uno gigante en WhatsApp?

1. Descarga la aplicación Gboard en tu teléfono. En caso haya venido preinstalada, asegúrate de tenerla actualizada a su última versión.

2. Ingresa a cualquier conversación de WhatsApp. También funciona con Telegram u otras apps de mensajería instantánea.

3. Pulsa sobre el recuadro de escribir y activarás el teclado de Google.

4. En la parte inferior de Gboard verás un botón con forma de carita feliz.

5. Oprime ese botón y saldrán los emojis disponibles que podrás combinar.

6. Vale resaltar que algunos emojis (banderas, señales de tránsito, comidas, etc.) no podrán mezclarse con otros.

En caso no te guste el resultado, debes saber que en la Play Store existe otra aplicación llamada Emojimix, que también combina dos emojis y los convierte en uno gigante para que lo mandes por WhatsApp u otra aplicación similar. Aunque este software es más completo que Gboard, cuenta con molestos anuncios.