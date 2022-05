“Doctor Strange 2″: ¿cómo evitar todos los spoilers sin tener que desinstalar Facebook o Twitter?

“Doctor Strange 2 in the multiverse of madness” es la última tendencia en Facebook y otras redes sociales debido a su próximo debut este miércoles 4 de mayo en todo el mundo. El estreno en Perú está programado para el 5 de mayo. Lamentablemente, a vísperas de su llegada a cines, una filtración masiva de la película invadió la web y muchos han visto arruinada la sorpresa; afortunadamente, existen todavía algunas herramientas que te permitirán evitar los spoilers si es que aún no sabes nada de la película.

Esta situación no es nueva y ya se ha dado en anteriores estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (como con “Avengers: endgame” y “Spider-Man: no way home”). Por supuesto, en momentos así, siempre se puede recurrir a alejarse por completo de las redes y optar incluso por desinstalar las plataformas donde suelen compartirse más spoilers, como Facebook, Twitter o incluso WhatsApp.

Sin embargo, existe otra manera mucho más cómoda para que puedas mantenerte tranquilo sin temor a spoilearte. Se trata de una aplicativo que te permitirá seguir usando tus redes sociales favoritas sin que te preocupes de las publicaciones con mala intención. ¿Te interesa? Aquí te la presentamos.

App anti-spoilers de “Dr. Strange 2″

Si cuentas con un teléfono Android, nuestra recomendación es recurrir a una conocida app gratuita llamada Spoilers Blocker. Esta ofrece un análisis de todos los textos que se muestran en Facebook, Twitter, WhatsApp y hasta Instagram, de manera que puede bloquearlos en tiempo real y evitar que aparezcan en tu pantalla.

La app ya ha sido recomendada anteriormente en medio de otros estrenos importantes como Spider-Man: no way home. Foto: Xataka Android

La app te permite identificar palabras clave que tengan que ver con los temas de los que no quieres enterarte de nada. Por ejemplo, puedes colocar ‘Doctor Strange 2′, ‘Doctor Strange’, ‘Marvel’, ‘Spoiler’, ‘Final’ y un largo etcétera para que todo post que contenga esos términos sea eliminado de tu vista. También se recomienda incluir nombres de personajes, actores, etc.