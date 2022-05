Día de la Madre: ¿cómo enviarle un bonito mensaje sorpresa hecho a mano por el celular?

Queda poco para el Día de la Madre, y en tiempos de tanta conexión digital como estos, abundan las formas de sorprender a las mamitas a distancia, con algún mensaje llamativo a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Lo único que le falta a estas opciones es ese toque personal que a veces solo una carta de puño y letra puede tener, pero hacerlo se complica para millones de personas que, por trabajo u otras razones, están lejos de sus amadas progenitoras.

Afortunadamente, existe un truco que se ha hecho tendencia últimamente en las redes y aparece sobre todo en fechas festivas como esta. Se trata de un método que te permitirá enviar una notita especial, con tu propio pulso, a tu madre por su día especial y lo mejor es que lo hará de la forma más sorpresiva posible.

Te estarás preguntando por qué no enviarle simplemente una foto de una carta hecha con tu puño y letra. Pues esa tampoco es mala opción, pero el truco que te enseñaremos tiene sus ventajas, y es muy probable que pueda sacarle una sonrisa a aquella mujer que nos trajo al mundo. Además, podrás conversar con ella a través de este método también.

¿Cómo enviarle una notita manuscrita a mamá por el Día de la Madre?

Para realizar este truco, necesitaremos instalar una conocida aplicación que está causando gran impresión entre los usuarios de Android y iPhone. Se trata de Noteit widget – get it now, una app diseñada para enviar “notitas de amor” y que puedes descargar gratis desde aquí:

¿Cómo funciona?

La función principal de la app es permitirte enviar notas manuscritas a través de widgets. Estas pueden ser escritas en tu celular y luego ser enviadas automáticamente al teléfono receptor. Su funcionamiento es similar al de un fax y te permite mantener una conversación de una manera curiosa y pintoresca (ya que puedes dibujar).

¿Cómo sorprender a mamá con Noteit Widget?

En primer lugar, ten la app instalada e inicia sesión con Google o regístrate con un correo electrónico (es gratis)

Luego, debes asegurarte de que tu madre también tenga la app, puedes enviársela por un mensaje por redes sociales y pedirle que lo descargue

Abre la aplicación y verás que te pide un código de compañero (partner’s code):

Copia tu código de Noteit en el teléfono del receptor. Foto: Captura

Debajo de eso, verás tu propio código de compañero y un pequeño botón para compartir. Presiona este último.

Envíaselo a tu mamá por WhatsApp u otra app, deberás darle al enlace para bajar la aplicación e ingresar el código que también se le entregó para conectarse con tu teléfono.

Asegúrate de que tu mamá active el widget de Noteit widget en su teléfono. Para eso, debes tener mucha paciencia e indicarle que mantenga presionado el fondo de pantalla de su teléfono. Luego, deslice hasta encontrar el widget de la app (el más grande será mejor).

Coloca el widget más grande de la app en la pantalla de inicio del celular de mamá, así lo podrá ver. Foto: Captura

Listo, ahora solo debes entrar a la app y presionar el botón ‘+’ para agregar una nota. Escribe un mensaje de felicitaciones con tu propia letra a mano y luego presiona en Send. Tu mami lo recibirá en el widget grande que ahora estará en la pantalla de inicio de su teléfono.