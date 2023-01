¿Cómo saber si una persona extraña abrió tu cuenta de WhatsApp en otro teléfono?

Los desarrolladores de WhatsApp suele lanzar actualizaciones, tanto para Android e iOS, que añaden funciones muy útiles. Aunque la mayoría de nuevas características suele ser bien recibidas por los usuarios, existen algunas que generan controversia. Hace varios meses, por ejemplo, la app de mensajería incluyó el ‘modo multidispositivo’ que permite abrir tu cuenta en otros equipos, sin depender del teléfono principal.

Gracias a esta función, las personas podrán seguir utilizando WhatsApp en una computadora (u otro dispositivo), aunque el smartphone se haya quedado sin batería o no tenga conexión a internet. Aunque es una característica bastante interesante, personas extrañas pueden aprovecharse de ella para, en un descuido tuyo, ingresar a tu cuenta desde otros equipos, es decir, podrán ver tus conversaciones.

Por ejemplo, si dejas tu celular unos momentos y una persona extraña lo agarra para abrir WhatsApp Web en una laptop que no es tuya, no solo podrá ver tus chats en ese momento, ya que si no cierra sesión, podrá seguir recibiendo los nuevos mensajes que te lleguen. Por suerte, hay una forma de evitarlo y no necesitas de seguir complicados pasos. Aquí vamos a enseñarte.

¿Cómo descubrir si un desconocido mira tus chats de WhatsApp?

1. Asegúrate de haber actualizado WhatsApp desde Play Store o App Store

2. Ingresa a la aplicación de mensajería instantánea y pulsa el ícono de tres puntos (esquina superior derecha).

3. Se desplegarán una lista de opciones, elige Dispositivos vinculados

Eso sería todo. WhatsApp te mostrará todos los dispositivos donde tienes tu cuenta de WhatsApp abierta. Puede que aparezcan sesiones en tu laptop o PC; sin embargo, también es posible que hayas equipos extraños. Si esto sucede, solo oprímelos y verás cuando iniciaron sesión (fecha y hora exacta) y un botón para cerrarla. Usa este último para que dejen de ver tus chats.