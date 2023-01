WhatsApp: ¿cómo iniciar una conversación con ChatGPT, la IA que sorprende al mundo?

Desde hace algunas semanas, ChatGPT se ha vuelto una herramienta muy popular entre los usuarios de internet. Si nunca has utilizado esta inteligencia artificial (IA), creada por OpenAI, debes saber que puede responder cualquier pregunta que le hagas. Para sorpresa de miles de cibernautas, ya es posible conversar con ella a través de WhatsApp, la app de mensajería más famosa del mundo. Aquí te enseñamos.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la beta del proyecto God in a Box (Dios en una caja) fue lanzado hace algunas semanas; sin embargo, acaba de liberarse de forma oficial. Es decir, cualquier usuarios de WhatsApp, no importa que tenga un Android o un iPhone, podrá chatear con esta inteligencia artificial sobre cualquier tema, aunque habrá algunas limitaciones.

De acuerdo a la publicación, es gratis utilizar esta inteligencia artificial (al menos por el momento); sin embargo, los usuarios de WhatsApp solo van a disponer de 40 mensajes al mes, no pueden exceder ese límite. Asimismo, resaltar que las palabras que le envían a ‘God in a Box’ no deben exceder los 256 caracteres, es decir, deben ser preguntas no tan extensas.

Los creadores de esta IA aseguran que la privacidad de los usuarios está garantizada, ya que los mensajes que envías no se almacenan en ningún tipo de servidor. Lo único que registran son las interacciones porque esa es una forma de mejorar a esta inteligencia artificial que viene sorprendiendo a miles en todo el mundo.

¿Cómo chatear con esta IA por WhatsApp?

Ingresa a la web God in a Box desde cualquier navegador

Oprime la opción “ Get Started ” y luego “ Login ”.

Inicia sesión con tu cuenta de Google.

Escribe tu número de teléfono y pulsa en “Submit”

Agrega el número de God in a Box como si fuera un contacto

Cuando inicies la conversación de WhatsApp, te pedirán un link para verificar tu cuenta.

Eso sería todo. Ahora podrás chatear con esta inteligencia artificial a través de WhatsApp. En caso haya 10 minutos de inactividad, el chat se resetea. Si no quieras esperar tanto, solo deberás enviar el comando !reset.