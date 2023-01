MWC 2023: ¿qué marcas confirmaron su presencia en la feria de celulares más grande del mundo?

Del 27 de febrero al 02 de marzo, la ciudad de Barcelona (España) será sede de la feria de smartphones más famosa del mundo, estamos hablando del Mobile World Congress (MWC 2023). En dicho evento, los principales fabricantes de teléfonos inteligentes mostrarán sus nuevos equipos, que no solo se caracterizarán por sus buenas especificaciones técnicas, sino por ser innovadores.

A medida que pasan las semanas, cada vez más compañías tecnológicas van confirmando su presencia en el MWC 2023. Una de las primeras en hacerlo fue Honor, antigua submarca de Huawei que se independizó en 2020. Aunque no ha revelado qué dispositivos presentará, todo parece indicar que serían los celulares premium de la línea Honor Magic 5.

En una imagen promocional, compartida por la misma Honor, vemos el siguiente mensaje: “Go beyond the Galaxy to witness the real Magic” (Ve más allá de la Galaxia para presenciar la verdadera Magia). Para muchos cibernautas, este juego de palabras es una clara indirecta a los celulares Galaxy de Samsung. ¿Tú qué piensas?

¿Indirecta a Samsung? Foto: Honor

Xiaomi es otra compañía que también ha confirmado su participación para el Mobile World Congress. Muchos pensaban que la firma asiática presentaría los Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro; sin embargo, estos teléfonos ya fueron mostrados en diciembre pasado. Por ese motivo, lo más probable es que seamos testigos de una versión mucho más potente: el Xiaomi 13 Ultra.

Por el momento, se desconocen las características de este poderoso teléfono; sin embargo, medios especializados aseguran que contaría con una cámara Leica, una pantalla de entre 6,7 y 7,1 pulgadas con resolución QHD+, el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (el más potente de la actualidad) y una memoria RAM que partirá desde los 8 GB.

Para sorpresa de miles de usuarios, Samsung confirmó un Galaxy Unpacked para el 01 de febrero de 2023, es decir, semanas antes de que se realice el MWC 2023. En dicho evento, la compañía surcoreana lanzará varios dispositivos, siendo uno de los más importantes la línea Galaxy S23. Lo más probable es que estos teléfonos sean mostrados en la feria de Barcelona.