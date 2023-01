¿Cómo ver videos de YouTube en tu teléfono sin que aparezcan los molestos anuncios?

Mirar videos de YouTube sin publicidad desde una computadora es algo muy sencillo, simplemente debes instalar un bloqueador de anuncios como Adblock y podrás disfrutar de todo el contenido, sin molestas interrupciones. El problema empieza cuando deseas visitar la plataforma desde un smartphone, sea Android o iPhone. ¿Qué hacer en estos casos? Aquí te damos la solución.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones que permiten ver los videos de YouTube sin anuncios. Lamentablemente, estos programas no son muy seguros, ya que no se encuentran en Play Store o App Store, y podrían venir infectados con algún malware que termine robando toda tu información, no solo fotos o videos, sino también tus contraseñas de tus apps financieras.

Afortunadamente, existe un método para ver videos de YouTube sin publicidad que es 100% legal, seguro y gratuito. Estamos hablando de la opción de usar el navegador Brave, una aplicación que está disponible para Android e iOS y que cuenta con un bloqueador de anuncios integrado, es decir, no es necesario bajarse ningún software adicional de páginas poco seguras.

Actualmente, Brave tiene una versión para escritorio, así como para Android e iOS. Una vez instalada la aplicación en tu dispositivo, solo tienes que abrirla y dirigirte al sitio oficial de YouTube (www.youtube.com) para comenzar a disfrutar de todo el contenido sin que te aparezcan los anuncios antes, durante o después de los videos.

¿Crear un acceso directo de Brave en tu teléfono?

Un truco que pocos usuarios conocen es que pueden crear un acceso directo a YouTube, es decir, colocar un ícono en el teléfono que los llevará automáticamente a la plataforma. Gracias a esto, ya no tendrás que escribir la dirección cada vez que ingreses a la plataforma, solo deberás de pulsar el mencionado símbolo. Aquí te enseñamos cómo hacerlo: