WhatsApp: ¿cómo añadir música en tus estados sin instalar ninguna aplicación extraña?

WhatsApp tiene opciones interesantes que muchos usuarios de Android e iOS no conocen. Aunque la mayoría de estos trucos no requiere que las personas instalen aplicaciones extrañas en sus teléfonos, existen algunos que sí lo piden. Recientemente, se acaba de hacer viral un método que permite añadir música en tus estados, una opción con la que no tendrás que descargar softwares extraños. ¿Te gustaría saber cómo? Aquí te vamos a enseñar.

Hace algunos meses, se reveló que WhatsApp se encuentra trabajando en una actualización que ayuda a los cibernautas a incluir audios en sus estados. Se trata de un botón (con forma de micrófono) que posibilita que insertes tu música preferida antes de compartir la publicación; sin embargo, falta mucho tiempo para que esa característica se vuelva oficial.

Por fortuna, los usuarios de WhatsApp han ubicado un truco bastante práctico que permite incorporar tu canción preferida en dicho espacio sin la necesidad de instalar aplicaciones desconocidas. Lo mejor de este método es que funciona en cualquier dispositivo, puede ser Android o iPhone. Lo que sí necesitas es Spotify o haber descargado el tema musical en tu smartphone.

¿Cómo añadir música en tus estados de WhatsApp?