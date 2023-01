WhatsApp: ¿por qué no debes usar el ‘truco’ que permite ‘congelar’ tu última hora de conexión?

En las redes sociales, sobre todo en Facebook, se acaba de volver viral un ‘truco’ de WhatsApp que, supuestamente, permite que los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea puedan ‘congelar’ su última hora de conexión. De esta manera, pueden seguir usando la plataforma sin temor a que sus amigos sepan que estuvieron conectados recientemente. ¿Por qué no debes emplearlo?

Quizás no lo sepas, pero este ‘truco’ no se encuentra disponible en WhatsApp, las personas que deseen utilizarlo tienen que descargar una versión pirata llamada WhatsApp Plus. Por si no lo sabes, Meta (la compañía de Mark Zuckerberg) castiga a todas las personas que emplean estas apps modificadas, primero con una suspensión temporal (24 horas) y luego con un baneo permanente.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app que notifica que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, sostiene la empresa estadounidense en su publicación.

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp han dejado bien en claro que están en contra de las versiones modificadas. No solo de WhatsApp Plus, sino de otros MOD ilegales, como GBWhatsApp, WhatsApp Delta, Aero WhatsApp, etc. Todos ellos no suelen estar en Play Store, sino en sitios de descarga poco confiables, los cuales podrían venirte con algún malware.

En la actualidad, muchos sitios piratas se aprovechan del deseo de miles de personas, quienes quieren tener las funciones adicionales de WhatsApp Plus, para publicar estas aplicaciones infectadas con un código malicioso que puede robar tu información personal (no solo tus fotografías o videos, sino también contraseñas de correos electrónicos o cuentas bancarias).

¿Cuál es la opción segura?

Hace algunos meses, WhatsApp añadió una opción que permite elegir qué contactos pueden saber que estás en línea o ver tu última hora de conexión. No tienes que descargar ninguna aplicación extraña en tu Android o iPhone, solo debes entrar a los ajustes de la aplicación y elegir la opción Privacidad. Ahí verás esta opción que, por defecto, muestra esta información a todos tus amigos.