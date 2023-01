WhatsApp Web: ¿qué hacer para que los chats antiguos carguen más rápido?

Desde que WhatsApp añadió el modo multidispositivo, los usuarios de WhatsApp Web pueden revisar sus conversaciones sin depender de su teléfono inteligente, sea Android o iOS. Como se recuerda, antes de que implementen esta función, si el celular se apagaba o no tenía conexión a internet, las personas ya no podían chatear con sus contactos desde una PC o laptop.

Aunque este aspecto de WhatsApp trajo muchas ventajas, también provocó algunas situaciones desfavorables que pueden ser un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Entre las quejas más frecuentes tenemos que las conversaciones más antiguas (que tuviste hace algunos meses) van a tardar varios minutos en abrir cuando ingresas WhatsApp Web en una computadora.

Esto debido a que, como no depende del teléfono, WhatsApp Web sincroniza todas las conversaciones que has tenido, lo que puede tomar una buena cantidad de tiempo. Si tu conexión a internet no es muy buena o no tienes mucha paciencia, la espera puede parecer eterna. Por suerte, existe un truco que permite acelerar ese proceso. ¿Te gustaría aprenderlo? Aquí te vamos a enseñar.

Cuando ingresas a WhatsApp Web en una computadora nueva, los primeros chats en cargarse serán los más recientes, es decir, los que se encuentran en la parte superior de la pantalla. Por ese motivo, es que si quieres revisar una conversación que tuviste hace meses (o años), vas a tener que esperar una buena cantidad de tiempo, a menos que apliques este sencillo truco.

Antes de abrir WhatsApp Web en la computadora, lo que debes hacer es refrescar ese chat antiguo con un nuevo mensaje, con el objetivo de que se posicione en la parte superior. Basta un emoji, sticker o cualquier texto para que eso suceda. Luego ingresa a tu cuenta y esa conversación antigua (que ahora es la más actual) cargará antes que las demás.

Otro método para acelerar la carga de los chats en WhatsApp Web es vaciando tus grupos o eliminando los archivos multimedia que son innecesarios. Por lo general, en las conversaciones grupales se envían muchas fotos, videos, audios, etc., que tardarán en sincronizar cuando abras tu cuenta en una computadora.