WhatsApp: ¿qué sucede si tu cuenta está inactiva durante 4 meses? Aquí la respuesta

Aunque la mayoría de usuarios de WhatsApp ingresa diariamente a la aplicación de mensajería instantánea, existen personas que no lo hacen muy seguido, incluso pueden pasar uno o dos meses sin entrar a la plataforma, ya que prefieren Telegram, Signal o Facebook Messenger para chatear con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. ¿Eres una de ellas? Esta información te será de mucho interés.

Quizás no lo sepas, pero los desarrolladores de WhatsApp (la compañía Meta) revelaron en su blog oficial que suelen eliminar cuentas siempre y cuando estas hayan estado inactivas durante un periodo superior a los 120 días (4 meses). Esta decisión se toma con el objetivo de proteger la información de los usuarios, es decir, para que otras personas no tengan acceso a sus conversaciones.

“En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando la persona no se conecta a WhatsApp”, señala Meta.

En la actualidad, muchas operadoras tienen la costumbre de reciclar los números telefónicos, es decir, suelen brindar a sus nuevos clientes los mismos dígitos de sus exusuarios. Por ese motivo, si tu cuenta ha estado inactiva por más de 4 meses, WhatsApp lo tomará como que cambiaste de numeración y borrará toda tu información. Esto, si en caso otra persona quiera usarlo para registrarse en el futuro.

Ten en cuenta que la inactividad en WhatsApp puede darse de dos formas, la primera es haberte creado una cuenta y no tenerla instalada en tu teléfono inteligente. La segunda es que tu dispositivo móvil, sea Android o iPhone, no esté conectado a internet, ya que de esa forma no estás recibiendo mensajes.

“Para que la cuenta esté activa, se necesita contar con una conexión a internet. Si el usuario tiene abierta la app de WhatsApp en el dispositivo, pero no está conectado a internet, la cuenta está inactiva”, sostiene la plataforma.

“El contenido almacenado en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del teléfono. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp con el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente”, finaliza.